POLICÍAS DE SOLEDAD, LOS MEJOR PAGADOS DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES EN SLP: NAVARRO MUÑIZ

– El Alcalde reafirmó el llamado del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer los cuerpos policiales con salarios dignos, justos y que den reconocimiento a la labor y valentía de las y los agentes.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que el municipio se mantiene a la vanguardia en el fortalecimiento de sus estrategias para la paz y la seguridad pública, al impulsar a la Guardia Civil Municipal con salarios competitivos y estímulos que permiten a las y los policías brindar un servicio profesional, cercano y confiable para todas las familias; recordó que este impulso salarial forma parte de la transformación emprendida desde el inicio de su administración, la cual ha logrado una corporación más equipada, certificada y comprometida con la gente.

El Alcalde celebró la propuesta del Gobierno del Estado de incrementar el sueldo policial y subrayó que Soledad ya dio ese paso con resultados visibles. “Qué bueno, me da mucho gusto, Soledad ya lo hizo, este año ya lo realizó y tenemos, junto con sus bonos, a la policía municipal mejor pagada del Estado, ojalá los alcaldes lo puedan replicar como lo hicimos en Soledad, porque al tener una policía bien pagada y bien certificada también reduces actos de corrupción y fortaleces la confianza ciudadana”, expresó.

Añadió que este modelo municipal ha privilegiado que la corporación esté más cerca de la población, con un enfoque de servicio que escucha y atiende, lo que ha permitido construir una relación sólida con las y los soledenses, y afirmó que el esfuerzo presupuestal del Ayuntamiento responde a la prioridad de garantizar seguridad, respeto y trato digno tanto para la ciudadanía como para el personal operativo.

Añadió que la iniciativa del Poder Ejecutivo de homologar los salarios de las y los policías municipales, responde al interés público de construir entornos más seguros, donde se perciba tranquilidad y orden, por lo que reconoció al Gobierno Estatal por tomar acciones de fondo y transformar la manera de fortalecer el combate de la incidencia delictiva.

Por último, Navarro Muñiz reafirmó que Soledad seguirá apostando por salarios justos, capacitación permanente y acciones que consoliden un cuerpo policial cercano, honesto y preparado para responder a las necesidades de la población.