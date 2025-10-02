POLICÍAS DE LARGA TRAYECTORIA CELEBRAN CAMBIOS SUSTANCIALES A LA SEGURIDAD EN SOLEDAD

– La creación de la Guardia Civil Municipal y el impulso a la Ley de Pensiones presentada por el Gobernador Ricardo Gallardo, en este año 2025, brindan tranquilidad y respaldo a las y los elementos que han dedicado su vida al servicio de las familias.

La seguridad pública en Soledad de Graciano Sánchez vive una etapa histórica de transformación impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, en coordinación con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona; a principios de este año, y como parte del Primer Informe de Gobierno, la corporación municipal dejó atrás la antigua Dirección de Seguridad Pública para convertirse en la Guardia Civil Municipal que incluyó la entrega de uniformes, la adquisición de nuevas patrullas y motocicletas, más herramientas de trabajo y el incremento salarial que dignifica la labor de las y los elementos.

Francisco Javier Villela González, policía con 28 años de servicio ininterrumpido, aseguró que nunca antes la corporación había recibido un respaldo tan fuerte y humano como el que hoy se percibe. “El apoyo ha sido grandísimo, no superficial, sino profundo, el Alcalde Juan Manuel Navarro ha puesto todo su empeño para que la seguridad de Soledad sea un orgullo, y junto con el Gobernador Ricardo Gallardo, han logrado que esta corporación se convierta en algo muy bonito e importante para la ciudadanía”, expresó con emoción.

El agente resaltó que la transformación ha fortalecido las condiciones laborales, y también el espíritu de quienes forman parte de la Guardia Civil Municipal; señaló que hoy las y los elementos se sienten más motivados, tranquilos y respaldados, lo que se traduce en un mejor desempeño en beneficio de la ciudadanía. “Nuestro Presidente Municipal nos compromete con su ejemplo a no fallarle a nadie, ni a él ni a la gente, y eso nos hace sentir orgullosos de portar este uniforme y servir a nuestro pueblo”, añadió.

Villela González destacó además que la visión de un municipio seguro se refuerza con la reciente aprobación de la Ley de Pensiones presentada por el Gobernador Ricardo Gallardo, la cual será efectiva muy pronto y brindará certeza a quienes han dedicado su vida a la protección de las familias. “Es una noticia que nos llena de alegría, porque significa que después de tantos años de servicio, ahora sí tendremos una pensión justa que nos respalde, es un reconocimiento al sacrificio de cada uno de nosotros”, apuntó.

Finalmente, el policía afirmó que la transformación de la corporación marca un antes y un después en la historia de Soledad. “Gracias al trabajo conjunto de nuestro Gobernador y nuestro Alcalde, hoy se puede hablar de una Guardia Civil Municipal fuerte, dignificada y humana, eso nos obliga a redoblar el esfuerzo, porque la mejor recompensa es que la ciudadanía confíe en nosotros y reconozca que nuestro trabajo no ha sido en vano”, concluyó con orgullo.