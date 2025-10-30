POLICÍA VIAL DE SOLEDAD INFORMA A LA CIUDADANÍA NUEVOS SENTIDOS EN CALLES DE LA ZONA CENTRO

– Se mantienen acciones como el reparto de trípticos informativos a conductores, peatones y locatarios en puntos estratégicos

Como parte del trabajo de proximidad social que realiza la Guardia Civil Municipal de Soledad a través de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad, continua la campaña informativa mediante el reparto de trípticos para dar a conocer a la ciudadanía los cambios contemplados en el programa de reestructura vial que abarca 15 calles del primer cuadro del municipio.

Desde el pasado sábado 25 de octubre, agentes de Seguridad Vial se encuentran en puntos estratégicos, en un horario de 7:00 a 19:00 horas, para orientar a los conductores y ofrecer información sobre los nuevos sentidos de circulación que hay en el plan de reestructura vial, presentado el viernes de la semana pasada.

Estas acciones consisten en el reparto de trípticos informativos y orientación directa a los automovilistas, con el propósito de promover una movilidad ordenada y segura, así como comunicar a la ciudadanía sobre los ajustes que de manera gradual ya se implementarán en la zona.

Cabe recordar que el programa de reestructura vial busca mejorar la movilidad y el tránsito vehicular con una reducción estimada de hasta 40 por ciento en los tiempos de traslado, así como prevenir accidentes y embotellamientos, beneficiando a ciudadanos y visitantes de Soledad.

Entre otras acciones, el proyecto contempla la instalación de nueva señalética, nomenclatura actualizada, reductores de velocidad y pintado de cruces peatonales, además de un diseño urbano moderno que contribuya al cumplimiento de la normativa necesaria para avanzar en la consolidación del proyecto de la declaratoria de Centro Histórico soledense.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de Soledad encabezado por el edil Juan Manuel Navarro Muñiz, con mejorar la movilidad, seguridad y la cercanía ciudadana para fortalecer el bienestar y elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio.