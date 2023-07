Policía de Soledad recibe a menores de Casa Hogar Betesda

• Las y los menores de la institución realizaron actividades dentro de la comandancia central, dentro de las labores de cercanía y proximidad social.

Para fortalecer la cercanía con la ciudadanía y apoyar en la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas con valores de honestidad y fraternidad, Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez recibió en las instalaciones de la comandancia central a la Casa Hogar Betesda, que se ubica en la colonia Garita de Jalisco de la capital del Estado, para llevar a cabo honores a la bandera.

El director de la institución, Manuel Díaz Saucedo, junto con las y los menores fueron recibidos por el titular de la corporación municipal, comisario Héctor Edgar Mar del Ángel, quien estuvo acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, y en representación de la Presidenta Municipal, Leonor Noyola Cervantes, el Director de Educación, José Juan Castro Castillo.

En su mensaje, el comisario Mar del Ángel resaltó que las puertas de la dependencia municipal siempre estarán abiertas para su casa hogar, además de que en cada uno de las y los oficiales cuentan con un policía amigo que siempre quedará a su disposición, y los invitó a las actividades que se tienen contempladas durante las vacaciones de verano.

“Me da mucho gusto tenerlos esta mañana con nosotros, esta es su casa, nosotros somos sus amigos y cuentan con cada uno de mis oficiales que están a su disposición, me gustaría que esta no fuera la última vez que nos visiten y aprovecho para invitarlos a los campings que estaremos realizando con juegos y actividades en unidades deportivas y centros recreativos”, indicó el mando municipal.

Por otra parte, el alumno Jean Carlo Rueda González participó dentro del acto cívico con la lectura de las efemérides de la semana, mientras que la maestra Yaneli Picasso, emitió un mensaje de agradecimiento por la invitación y dio su testimonio de vida. “Por mucho tiempo deseé una casa llena de amor y lo obtuve gracias a mis hermanos y el director de Betesda, hoy agradezco que me cumplieran ese deseo y por ello me quedé a trabajar para regresar a mis hermanos y familia ese amor que me dieron”, mencionó Yaneli.

Manuel Díaz, quien está a cargo de Betesta, agradeció la invitación y recepción que los servidores públicos y cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Soledad les brindó, acciones que ayudan a la labor que hacen con las y los niños que vienen de entornos y situaciones complicadas.

Dentro de su visita, la Casa Hogar Betesda presenció el exhorto de las y los policías bajo el lema “Honor, Lealtad y Honradez”; también dieron un recorrido acompañados por los oficiales Soledad y Graciano Sánchez en las instalaciones de la comandancia central, subieron a las unidades, estuvieron en la oficina del Director General, y recibieron juguetes que fueron entregados por el comisario Héctor Mar del Ángel y la Presidenta del DIF municipal Pilar Cardona Reyna.

