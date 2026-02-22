PLAZA PRINCIPAL DE SOLEDAD VIVE CON GRAN ENTUSIASMO DEPORTIVO LA CARRERA CONMEMORATIVA RADISSON

– Con respaldo municipal y operativo de Tránsito y Vialidad, la justa deportiva reunió a atletas locales y visitantes de otros estados; anuncian impulso a la próxima Carrera de la Enchilada.

Con la participación de más de 500 corredores locales y visitantes de Zacatecas y Guanajuato, este domingo se celebró en Soledad de Graciano Sánchez la primera Carrera Atlética de Aniversario del Hotel Radisson, organizada con el acompañamiento de la Coordinación de Deporte Municipal y el respaldo del Gobierno Municipal para garantizar seguridad y logística en las principales calles y avenidas; acciones que se realizan por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, siguiendo la línea de trabajo de mantener un gobierno cercano a las familias y promotor del deporte como herramienta de cohesión social.

En la categoría libre varonil 5 kilómetros, el primer lugar fue para Ricardo Yair Amado Rodríguez con un tiempo de 14:35; el segundo sitio lo obtuvo Kalid Galván Amaya con 14:37 y el tercer puesto fue para César Monreal con 14:39. En la libre varonil 10 kilómetros, distancia que registró un ligero ajuste en su trayecto, el ganador fue Miguel Ángel Hernández Rubio con un tiempo de 27:53, seguido de Miguel Ángel Márquez Alemán con 28:06 y César Efraín Ramos Ramírez con 30:34, consolidando una jornada de alto nivel competitivo.

El coordinador de Deporte Municipal, Hugo Esquivel Montoya, destacó que esta carrera marca el inicio de una agenda intensa de actividades atléticas en el municipio: “Gracias al apoyo decidido del Alcalde y al trabajo coordinado con Tránsito y Vialidad, logramos una competencia segura y bien organizada; queremos que esta sea la primera de muchas carreras que fortalezcan la convivencia y acerquen el deporte a nuestras familias», reafirmando que el Gobierno Municipal escucha y atiende a la población, a través del impulso de eventos que integran a jóvenes, adultos y sectores vulnerables.

Asimismo, anunció que esta justa deportiva es la antesala de la tradicional Carrera Atlética de la Enchilada, que se celebrará el próximo 29 de marzo con salida y meta en Presidencia Municipal, con distancias de 3 y 10 kilómetros, manteniendo el costo accesible de 150 pesos en ambas categorías por instrucción del Alcalde; recordó que el año pasado se alcanzó un récord de 3 mil participantes y se espera superarlo ampliamente, consolidando esta competencia como una de las más importantes del estado e incluso con presencia nacional e internacional, en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada 2026.