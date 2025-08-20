26.6 C
San Luis Potosí
PLAZA PRINCIPAL DE SOLEDAD RECIBE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL DISFRUTE DE VISITANTES

By Redacción
82
miércoles, agosto 20, 2025

– Cada dos meses, el Gobierno Municipal realiza limpieza profunda y rehabilitación de espacios, asegurando entornos limpios, iluminados y atractivos para jóvenes, adultos mayores y familias.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, llevó a cabo trabajos de limpieza y rehabilitación de la Plaza principal, a fin de mantener espacios dignos y seguros para las familias y las y los visitantes, mediante acciones que forman parte de la política social de mantenerse cerca a la población, escuchando sus necesidades y ofreciendo entornos limpios y funcionales, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Desde las 7:00 horas, un equipo de 18 personas inició la limpieza profunda de jardineras, explanada y mobiliario urbano, así como la rehabilitación de luminarias que mejoran la seguridad y visibilidad en la plaza; estas acciones se realizan de manera periódica cada dos meses, asegurando que la Plaza principal conserve una imagen impecable para las y los soledenses.

Además de la limpieza, se trabaja en la rehabilitación de la cantera dañada y el cuidado del césped, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con espacios públicos que fomenten el bienestar de los adultos mayores, jóvenes y familias que utilizan la plaza diariamente, en el marco de la cercanía del Gobierno municipal con la ciudadanía, promoviendo entornos limpios, seguros y atractivos para la convivencia social.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad demuestra su compromiso con el cuidado del patrimonio y la infraestructura urbana, garantizando que la plaza principal siga siendo un punto de encuentro para la comunidad y una muestra del compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz con la calidad de vida de las y los soledenses.

