PLANTELES EDUCATIVOS EN SOLEDAD RECIBEN RESPALDO CON AGUA POTABLE GRATUITA

• Con sensibilidad social y por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene un operativo de pipas para distribuir agua potable en escuelas, a fin de evitar afectaciones a la comunidad escolar por la falta del servicio.

Ante la falta de suministro de agua provocada por la ineficacia del organismo INTERAPAS, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene activo un operativo emergente de distribución de agua potable mediante pipas en escuelas de distintas colonias y comunidades, garantizando que niñas, niños y jóvenes puedan continuar sus actividades en condiciones adecuadas, con una atención directa y cercana a las necesidades más apremiantes del sector educativo. Actualmente, se atienden alrededor de 17 solicitudes de pipas de agua por semana, brindando apoyo a planteles que van desde nivel básico hasta nivel superior.

Estas labores se realizan por instrucción y gestión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ordenó la contratación de pipas para asegurar el abasto emergente en los centros escolares, con sensibilidad ante la situación que enfrentan estudiantes, docentes y personal educativo; con ello, la Administración Municipal refrenda su línea de acción de escuchar y atender, manteniéndose cerca de la comunidad educativa.

Este viernes, el operativo acudió a la Escuela Secundaria Técnica No. 60, en la comunidad Enrique Estrada, que se suma a los planteles atendidos en los últimos días: Escuela Primaria “Daniel Díaz Corpus”, Jardín de Niños “Ma. Socorro Sáenz”, Escuela Telesecundaria “Plan de San Luis”, Escuela Primaria “Leona Vicario”, Jardín de Niños “Francisco González Bocanegra”, Escuela “Margarita Maza de Juárez”, Jardín de Niños “IPI” y Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de cercanía con la comunidad educativa, actuando con sensibilidad social y capacidad de respuesta para proteger la salud y el desarrollo de las y los estudiantes soledenses, mientras continúan las gestiones para mitigar los efectos de la falta de agua potable.