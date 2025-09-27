PLAN DE ACTUACIÓN INMEDIATO PERMITE DISMINUIR AFECTACIONES POR LLUVIAS EN SOLEDAD

Derivado de las precipitaciones pluviales registradas en las últimas horas, personal operativo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez atendió encharcamientos e inundaciones en puntos considerados vulnerables, reportádose que, en este momento, todas estas vialidades y sectores se encuentran en condiciones ordenadas para el tránsito de peatones y automovilistas.

Durante toda la noche de ayer y madrugada de este sábado, se desplegaron cuadrillas de apoyo de áreas como Infraestructura municipal, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Seguridad Vial y se contó con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP).

Puntos como la entrada de Privadas de la Hacienda, calle Santander en colonia San Lorenzo, avenida Cactus en la colonia del mismo nombre, y vías principales como Circuito Potosí Oriente, bulevar Río Santiago y carretera a Matehuala, se encuentran totalmente transitables, favoreciendo la movilidad segura de las familias y visitantes al municipio.

Se reiteran los números de auxilio y apoyo ciudadano, para reportar cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad que se presente: Seguridad Vial y Guardia Civil Municipal -444 854 78 07- y Protección Civil Municipal -444 831 12 60-.