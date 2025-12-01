PISTA DE HIELO EN SOLEDAD, LISTA PARA ENMARCAR LA NAVIDAD EN FAMILIA Y CON AMIGOS

– Este martes 2 de diciembre, la Plaza principal de Soledad será escenario de un ambiente gélido con un performace de El Cacanueces, al inaugurarse el encendido navideño.

– Hasta el 6 de enero, la Pista de Hielo estará abierta al público en un horario de las 12 del día a las 9 de la noche.

Aunado al encendido del Árbol Navideño Monumental, la Villa Magica y un espectáculo de Maping que se proyectará en la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, la Pista de Hielo se prepara para enmarcar la Navidad y brindar espacios de ilusión, unión y alegría a miles de familias visitantes y locales, con una plancha gélida en la que niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar y rememorar grandes momentos.

A partir de este martes, 2 de diciembre, desde las 6 de la tarde, las familias podrán disfrutar un ambiente lleno de cercanía y alegría con la presencia de Santa Claus, Mickey Mouse y varios personajes más para tomarse fotografías y crear recuerdos inolvidables junto a quienes más quieren, en la Plaza principal.

En punto de las 7 de la noche, se realizará el encendido oficial, acompañado del espectáculo de “El Cascanueces” interpretado por la compañía de ballet de Alicia Gerling, seguido de una presentación sobre hielo con la patinadora mexicana Nina Qatrina, artista que ha brillado en escenarios internacionales como Praga, España, Italia y Alemania; además, la fachada de la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad será escenario de un impresionante show de video mapping que envolverá al público en una experiencia visual inolvidable.

La magia continúa todos los días: la Pista de Hielo estará abierta del 2 de diciembre al 6 de enero, de las 12:00 a las 21:00 horas; mientras que la Villa Mágica Navideña recibirá visitantes a partir de las 6:00 de la tarde, con espacios para convivir y momentos inolvidables para capturar con Santa Claus, sus renos y personajes de la temporada.

El Ayuntamiento de Soledad invita a todas las familias a ser parte de este inicio luminoso que celebra la unión y el espíritu navideño, con un programa que encantará y que diversifica la cultura para asegurar una Navidad única, inolvidable y llena de sorpresas para todas y todos.