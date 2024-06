Pide Partido Verde sanción ejemplar por coacción del voto en Soledad

“Famyto” es un personaje corrupto y se caracteriza por hacer campañas de terror, señala Eloy Franklin

El Partido Verde se pronunció en torno a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por la presunta entrega de recursos económicos a cambio de credenciales de elector en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez por parte de dos mujeres identificadas como operadoras del “Famyto”, por lo que exigió se actué con toda energía y se sancione a las o los responsables por violar las normas electorales para coaccionar el voto en favor de este candidato.

El dirigente partidista, Eloy Franklin Sarabia, señaló que éstas prácticas representan una estrategia muy sucia para tratar de revertir lo que evidentemente será un triunfo en favor del Partido Verde en las urnas este próximo 2 de junio, sin embargo, destacó que no es la primera vez que Famyto, recurre a las mismas para generar miedo y terror entre los electores a través de acciones agresivas para intentar salir favorecido en la elección.

“Antes que nada, dejar en claro que confiamos plenamente en el trabajo de la Fiscalía, y hacer el llamado para que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias contra este personaje y la gente de su partido que le opera de manera muy sucia, causando miedo y zozobra entre el electorado. Esto desde luego, no ayuda en nada a mantener un clima de tranquilidad en este municipio, pero queda claro que no va a frenar el ánimo ni las expectativas de triunfo, porque en Soledad, vamos a ganar de manera clara y contundente”, expresó Eloy Franklin.

Así mismo, el secretario general del Partido Verde, conminó a las y los soledenses a no permitir que el Famyto, los presione y coaccione el voto ya que su derecho está garantizado y cuentan con el respaldo de las autoridades electorales y de seguridad para que cualquier eventualidad sea atendida debidamente a pesar que existan personajes agresivos y corruptos que se empeñan en manchar el proceso electoral.

