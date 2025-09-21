PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO DE AV. REFORMA AGRARIA REGISTRA 70% DE PROGRESO

– Se trata de una vialidad de gran conectividad para la zona subrural del municipio, que conecta las localidades Valle de la Palma y Fracción Rivera con la ampliación del Río Santiago.

La pavimentación integral con instalación de alumbrado público de la avenida Reforma Agraria en Fracción Rivera, registra un progreso del 70 por ciento, lo que significa que en próximas semanas será inaugurada por el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona y el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, como una obra de gran beneficio social para la conectividad y seguridad vial de miles de familias de la zona subrural de Soledad de Graciano Sánchez.

Este proyecto de transformación conectará a Valle de la Palma y Fracción Rivera con la ampliación del Río Santiago, e incluye pavimento con carpeta asfáltica, construcción de banquetas y guarniciones, señalización vial y alumbrado led, reforzando la infraestructura urbana y la seguridad de la población, cumpliendo con la política de estar cerca de la ciudadanía y atender sus necesidades prioritarias.

El proyecto contempla también la sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, así como el entubado de canales de riego, garantizando instalaciones modernas y funcionales; la extensión de la obra alcanza aproximadamente tres mil metros lineales, con una superficie total superior a 40 mil metros cuadrados, consolidando un entorno urbano más seguro, eficiente y digno para las familias de la localidad.

Esta intervención prioriza la atención directa de las comunidades que requieren infraestructura básica y servicios de calidad, fortaleciendo la cercanía del gobierno con la población y su compromiso de escucha activa, impulsando el desarrollo y bienestar de cada rincón del municipio, con obras que responden a las necesidades reales y mejoran la calidad de vida de las familias.