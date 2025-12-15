PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRANSFORMA LA AVENIDA CAMINO AL EJIDO LA LIBERTAD EN SOLEDAD

– La obra urbana a la que se sumaron los gobiernos estatal, de Soledad y Villa de Pozos, presenta un avance importante en su primera etapa, con servicios integrales e iluminación tipo LED.

La constante transformación urbana de Soledad de Graciano Sánchez no se detiene de cara al cierre del año 2025, y en una coordinación trascendental con el Gobierno del Estado, siguen avanzando construcciones urbanas de gran impacto social, como la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Camino al Ejido La Libertad, desde la avenida José de Gálvez hasta Cordillera Oriental, en los límites con los municipios de la capital y Villa de Pozos.

Esta obra de gran significado para la movilidad de transporte pesado y local, peatones, automovilistas, comerciantes, estudiantes y trabajadores, tuvo la presencia del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona y el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, en el banderazo de los trabajos, y hoy presenta un progreso que se nota y que ha cambiando el entorno. Se trata de una pavimentación integral y que deja atrás la falta de colaboración entre gobiernos, para atender una problemática urgente de los tres municipios.

Esta pavimentación cuenta con el apoyo del Gobierno Estatal y de los municipios de Soledad y Villa de Pozos, e incluye trabajos para concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, introducción de red de agua potable y drenaje sanitario, rehabilitación e instalación de sistema de alumbrado tipo LED, señalización vertical y horizontal, construcción de banquetas y labores complementarias, para brindar seguridad vial a miles de personas que diariamente hacen uso de este camino, que conecta la avenida José de Gálvez con el Circuito Potosí oriente.

La realización de este proyecto representa la cercanía del gobierno soledense con el sentir de la ciudadanía, al ser una avenida en deplorables condiciones que afectan a automóviles particulares y de transporte urbano, además de representar inseguridad. Hoy, se convierte en una avenida digna y orgullo de miles familias de la zona metropolitana.