PARQUE LINEAL DE PAVÓN ALBERGA CARRERA ATLÉTICA POR EL DÍA DE LA JUVENTUD

– Jóvenes, familias y personas con discapacidad participaron en una jornada deportiva que fortaleció la convivencia social; por la tarde continuará la fiesta con el Solefest en la Plaza Principal.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, llevó a cabo esta mañana la primera Carrera Atlética por el Día Internacional de la Juventud, con una entusiasta participación de jóvenes, personas con discapacidad y familias completas que se sumaron a la convocatoria, teniendo como salida y meta la Presidencia Municipal, con un recorrido de 3 kilómetros en un ambiente lleno de energía, convivencia y unión comunitaria.

La competencia, apoyada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se convirtió en un espacio de integración social donde la ciudadanía compartió la emoción del deporte, y el compromiso de promover estilos de vida saludables; las y los participantes coincidieron en que este tipo de acciones refuerzan el orgullo de pertenecer a un municipio que escucha y atiende a sus juventudes.

Con estas actividades, el Ayuntamiento reafirma que la juventud es el motor del presente y el futuro del municipio, y que a través del deporte se fomentan valores como la disciplina, el esfuerzo y la solidaridad, con la presencia de familias enteras y de sectores vulnerables en la carrera de subraya el impacto social, que va más allá de la competencia para consolidarse como un encuentro de unidad y sana convivencia.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, este mismo domingo por la tarde se llevará a cabo en la Plaza Principal el Solefest 2.0, un evento cultural y artístico que reunirá expresiones de música, danza y talento juvenil. De esta forma, Soledad de Graciano Sánchez continúa impulsando acciones que celebran la energía y creatividad de las y los jóvenes, siempre con la visión de construir un municipio cercano, inclusivo y lleno de oportunidades.