“PARA ÚTILES, MOCHILAS Y CALZADO”: PADRES DE FAMILIA SOBRE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN EN SOLEDAD

– Familias reconocieron que el apoyo económico y alimentario del programa Estímulos a la Educación es un alivio que ayuda a enfrentar los gastos escolares y refuerza la motivación de las y los estudiantes, que luchan por mantener su promedio.

“Cuando llega este apoyo, sentimos un respiro en casa”: con esa frase, madres de familia describieron el impacto que tiene la beca económica Estímulos a la Educación, un programa instruido por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para que las familias de niñas y niños con buen desempeño escolar cuenten con un respaldo directo que fortalece su formación y cubre necesidades esenciales relacionadas con su aprendizaje.

Martha Carolina, madre de una estudiante de secundaria, compartió que esta ayuda representa un impulso real para su hija, explicó que el apoyo surge del esfuerzo escolar: “Es mucho, es para ellos mismos, para lo que ocupen en la escuela, se dio la oportunidad de obtener esta beca y la finalidad es mantenerla, que cuide su promedio, este apoyo es un ahorro, ya sirve para lo principal: mochila, libros”.

De igual manera, Mariana Jiménez, mamá de un estudiante de primaria, destacó que esta es la primera vez que su hijo recibe la beca y subrayó la importancia de la acción municipal. “Este apoyo es un estímulo para que sigan echándole ganas a la escuela y también es un apoyo a nuestra economía, agradecerle al Alcalde Juan Manuel Navarro, porque anteriormente no se habían visto apoyos de este tipo, le sirve mucho a los niños y a nosotros como papás; es muy reconfortante y un gran estímulo”, expresó, dejando claro que la Administración Municipal escucha y atiende las necesidades educativas de la población.

Para Dora Leticia Rodríguez, madre de un estudiante de primaria, este programa también representa un beneficio tangible en los gastos escolares. “Se utiliza para lo que es beneficio de nuestros hijos, ya sean útiles o calzado, lo que haga falta para la escuela, tenemos poquito tiempo recibiendo este apoyo y sí nos ha ayudado mucho cuando de repente piden algo en la escuela, para eso está su apoyo, para cuando más lo necesitamos”, comentó.

Este programa municipal se entrega a niñas y niños con promedios superiores a 8.5 y forma parte de las estrategias impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para promover la permanencia escolar y aliviar la carga económica de los hogares soledenses; la beca incluye un apoyo económico y un paquete alimentario, con lo que se consolida la cercanía del Gobierno Municipal con la comunidad educativa y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al bienestar de las familias.