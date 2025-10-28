PARA MEJORAR SU ALIMENTACIÓN Y COSTEAR MEDICINAS, ADULTOS MAYORES USAN APOYO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE SOLEDAD

* Las y los beneficiarios expresaron su agradecimiento al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por mantener esta ayuda de manera puntual, que les brinda estabilidad y bienestar personal.

“Con este apoyo podemos pagar servicios, comprar nuestras medicinas y darnos un gusto en la comida; es una gran ayuda que nos da tranquilidad”, así describen las y los adultos mayores de Soledad de Graciano Sánchez el impacto del incentivo económico bimestral que otorga el Ayuntamiento, el cual ha transformado la vida de más de tres mil beneficiarios; gracias a este programa, impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, las personas mayores reciben tres mil pesos cada dos meses, recurso que les permite atender necesidades básicas de salud, alimentación y servicios, reafirmando la cercanía y el compromiso de un gobierno que escucha y cumple.

Irma Hernández Rodríguez, vecina de la colonia Unidad Habitacional Fidel Velázquez, expresó su agradecimiento por la constancia de este programa social que la ha acompañado durante años. “A mí estos apoyos me ayudan bastante en pagar servicios de la casa, en comer un taquito más rico, estoy muy agradecida porque sí nos han dado estos apoyos constantemente, yo ya tengo como cinco años que lo tengo y le agradezco a nuestras autoridades por darnos estos apoyos”, comentó.

Por su parte, Rosario Gámez, beneficiaria desde hace seis años, destacó que este incentivo le ha permitido sobrellevar los gastos médicos que antes representaban una carga. “Yo los uso para comprar mis medicinas, a mí me sirve mucho, muchas gracias al Alcalde por estos apoyos, sí me benefician bastante y estoy muy agradecida con él; decirle que nos siga apoyando porque están muy bien estos apoyos”, señaló.

Juana María López Gutiérrez, quien recibe el apoyo desde hace dos años, también reconoció la importancia de este programa. “Es un beneficio que nos ha bendecido mucho, nos ha abierto puertas hasta para comprar despensa o medicamentos, gracias a Dios recibimos este dinerito de manera puntual y sí nos ha beneficiado mucho, muchas bendiciones al Alcalde por esos apoyos”, expresó.

Finalmente, Tomás Muñiz Arriaga destacó el impacto positivo que este programa tiene en la economía familiar. “En lo económico vivimos un poco más desahogados con esta ayuda tanto de aquí del Presidente municipal que siempre nos han apoyado, nos ayuda desde las medicinas, es una gran ayuda, se los agradecemos bastante”, comentó.