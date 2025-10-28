PANTEONES MUNICIPALES DE SOLEDAD LISTOS PARA RECIBIR A VISITANTES POR DÍA DE MUERTOS

– Con labores de limpieza, poda y revisión de servicios básicos, el Ayuntamiento de Soledad garantiza espacios dignos y seguros en los panteones I y II, este 1º y 2 de noviembre

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, realizó un operativo de limpieza y mantenimiento en los panteones municipales “Nuestra Señora del Refugio” I y “El Señor de la Misericordia” II, dejándolos en condiciones óptimas para recibir a más de 5 mil visitantes este fin de semana, 1º y 2 de noviembre, con motivo de la celebración del Día de Muertos; las labores incluyeron barrido general, poda de áreas verdes, retiro de escombros y limpieza de tumbas, garantizando espacios dignos y seguros para las familias.

Estas acciones se realizan siguiendo las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener cercanía con la población y asegurar que los espacios públicos estén en óptimas condiciones para su uso por parte de la comunidad. “Nuestro compromiso es que cada soledense pueda rendir homenaje a sus seres queridos en lugares limpios y bien cuidados, porque escuchamos y atendemos las necesidades de la ciudadanía”, señaló.

El operativo también contempló la instalación de señalética y la revisión de los servicios básicos, incluyendo alumbrado y agua potable, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura y cómoda a quienes visiten los panteones durante estas fechas; el personal municipal contempla recolectar alrededor de 2.5 toneladas de desechos este fin de semana tras los días festivos en los dos cementerios municipales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso con las familias soledenses, priorizando la cercanía con la ciudadanía y asegurando que cada celebración se realice en un entorno cuidado y respetuoso, los panteones estarán abiertos para recibir a los visitantes los días 1 y 2 de noviembre, garantizando que todos puedan honrar a sus seres queridos con tranquilidad y dignidad.