PADRES Y MAESTROS DE TELESECUNDARIA «JULIÁN CARRILLO» CELEBRAN TECHADO ESCOLAR PARA LA JUVENTUD

– Expresaron su agradecimiento tras la inauguración del techado escolar en Fracción Rivera, obra que beneficiará a 200 estudiantes y refuerza la cercanía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz con la comunidad educativa.

“Ahora los alumnos pueden realizar sus actividades deportivas, cívicas y culturales sin que el clima los detenga”, expresaron con entusiasmo maestros y padres de familia de la Telesecundaria «Julián Carrillo» en Fracción Rivera, al recibir al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para inaugurar la obra del techado escolar, que representa un impulso tangible a la educación y refleja la cercanía del Gobierno Municipal con los estudiantes y sus familias.

La maestra Susana Díaz Mendoza, del grupo 2° A, señaló que el espacio permitirá a las y los alumnos desarrollarse de manera integral. “Es beneficioso para todos, pues el deporte ayuda al desempeño académico y a fomentar una vida saludable, agradecemos al Alcalde por estar al pendiente de la educación y por traer este beneficio que pocas escuelas tienen”, expresó con emoción.

Enrique Mendoza, padre de familia, resaltó que la obra transforma las condiciones de estudio. “Estamos muy agradecidos con el Alcalde porque ahora nuestros hijos tienen un lugar digno para educación física, además, anunció la próxima construcción de una cancha de fútbol rápido, atendiendo la petición de los estudiantes, son acciones que mejoran la calidad de vida y nos demuestran el compromiso del Gobierno Municipal”, comentó.

Otro de los testimonios vino de parte del personal docente, quienes coincidieron en que la obra fortalece el desarrollo escolar en todos los aspectos. “Antes no podíamos realizar actividades deportivas, cívicas o culturales en cualquier horario por el clima, ahora será posible, el Alcalde ha demostrado un compromiso real con nuestro alumnado, y con la próxima cancha de fútbol rápido se fortalecerán aún más las ligas deportivas donde participan nuestros jóvenes”, destacó una maestra.

La obra entregada consiste en un techado de 15 por 27 metros en la cancha escolar, en beneficio directo de 200 alumnos y alumnas, además, el Alcalde anunció que pronto se iniciarán los trabajos de construcción de una cancha de fútbol rápido de pasto sintético, reafirmando así su compromiso de transformar la educación y el deporte en Soledad de Graciano Sánchez.