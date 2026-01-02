17.7 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

OPERATIVO “AÑO NUEVO SEGURO” CONCLUYE CON SALDO BLANCO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

viernes, enero 2, 2026

– Se mantuvo vigilancia permanente y atención inmediata a reportes ciudadanos durante los últimos días del año, sin incidentes relevantes.

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez informa que el operativo “Año Nuevo Seguro” concluyó con saldo blanco y sin incidentes relevantes, como resultado del trabajo preventivo desplegado del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, que tuvo por objetivo salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante los festejos de fin de año y comienzo del año nuevo.

Durante el periodo referido, se cancelaron tres bailes masivos y 7 eventos en la vía pública, se realizaron 209 recorridos de vigilancia en distintas colonias, 241 acciones de proximidad y vigilancia en áreas recreativas, comercios y escuelas. Asimismo, se brindaron más de 20 auxilios ciudadanos por diversas situaciones de riesgo o donde se requirió la presencia de la autoridad, además se efectuaron 61 consultas a personas y 60 consultas a vehículos en Plataforma México, como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito.

En materia operativa, se registraron 26 personas detenidas, de las cuales 17 arrestos correspondieron a faltas administrativas, y 57 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP); también se aseguraron 18 dosis de metanfetaminas, 5 bolsas con marihuana, se localizaron un vehículo y dos motocicletas con reporte de robo vigente.

Las labores se llevaron a cabo con el apoyo del dispositivo “BOMI» (Base de Operaciones Mixtas), en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, además del grupo «Panteras», lo que permitió mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad durante las celebraciones.

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de continuar implementando operativos preventivos, atención inmediata a reportes ciudadanos y trabajo coordinado, de cara al cierre del operativo invernal «Guadalupe – Reyes», para garantizar la paz y seguridad de las familias soledenses.

