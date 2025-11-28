OFICINA DE RECLUTAMIENTO EN SOLEDAD LOGRA AVANCE SOBRESALIENTE EN TRÁMITES DE CARTILLAS

– La dependencia concretó mil 200 trámites del Servicio Militar Nacional, avance que refleja el compromiso institucional de orientar y acompañar a quienes integran la clase 2008 y remisos.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez dio a conocer que la Oficina de enlace de Reclutamiento alcanzó su meta al concretar mil 200 trámites de cartillas del Servicio Militar Nacional, logro que refleja el esfuerzo institucional por mantenerse cerca de las y los jóvenes y atender sus necesidades conforme a las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La dependencia municipal, a cargo de Antonia Castañeda, informó que esta cifra superó las expectativas y consolida la eficiencia del servicio, e informó que el periodo para iniciar nuevamente los trámites será del 15 de enero al 15 de octubre, lapso diseñado para brindar tiempo suficiente a quienes integran la clase 2008 y a remisos, de modo que puedan reunir la documentación requerida: INE, Acta de Nacimiento, CURP y cuatro fotografías. Esta organización facilita que más familias se acerquen y reciban orientación oportuna.

“Al cumplir con mil 200 trámites demostramos que las y los jóvenes confían en este servicio; nuestro objetivo ahora es ampliar la atención y superar esta cifra al menos con 200 trámites más el próximo año”, afirmó Antonia Castañeda, al subrayar que este resultado es parte del compromiso del Ayuntamiento por escuchar y atender a la ciudadanía.

Adicionalmente, recordó que quienes ya realizaron su trámite deberán presentarse en enero en la 12ª Zona Militar para encuartelar su cartilla, paso indispensable para recibirla liberada en un año. Con esta atención, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de guiar y acompañar a la juventud en cada etapa del proceso.