OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL EN SOLEDAD GARANTIZAN Y MANTIENEN TRÁMITES ÁGILES, GRATUITOS Y DE AMPLIO BENEFICIO A LAS FAMILIAS

– Mediante el servicio de 8 Oficialías en todo el municipio, las y los soledenses acceden a atención integral en diversos servicios que garantizan el derecho a la identidad.

En este 2026, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refuerza la atención cercana y ordenada que se brinda en las ocho Oficialías del Registro Civil, con énfasis en trámites sencillos, orientación directa y servicios gratuitos que impactan de manera positiva a las familias, protegiendo su economía y garantizando el derecho a la identidad y derechos jurídicos y civiles, lo cual responde a la visión de un gobierno fraterno y pendiente de la gente, que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante el 2025, los servicios más solicitados fueron la expedición de actas certificadas y de nacimiento, seguidos por matrimonios, registros de defunción, divorcios, reconocimientos y otros actas del estado civil; las Oficialías se distinguieron por facilitar los trámites y resolver necesidades de manera inmediata. “Tratamos de darle todas las facilidades a las personas para que no batallen en sus trámites”, expresó Isabel Navarrete Pérez, titular de la Oficialía Cuarta, al destacar que incluso se apoya a la ciudadanía con la gestión de documentos como la CURP. Igualmente, Juana María Morquecho Medina, de la Oficialía Primera, subrayó que las certificaciones y registros de nacimiento se atienden de manera constante a lo largo del año y que se brinda un servicio integral a todas las personas.

Uno de los puntos fuertes que se consolida este año, es la continuidad de los matrimonios gratuitos en todas las Oficialías, una acción que fortalece a las familias y brinda certeza jurídica sin generar cargas económicas. Rosa Artemisa Mora García, de la Oficialía Segunda, subrayó que las actas y los matrimonios encabezan la demanda, mientras que Araceli Martínez Pérez, de la Oficialía Séptima, resaltó que estos enlaces se realizan con calidez y acompañamiento, incluso en casos especiales, beneficiando a contrayentes de otras nacionalidades.

Con base en la experiencia del año anterior, el Ayuntamiento avanza en 2026 con el compromiso de mantener servicios accesibles, ágiles y humanos en el Registro Civil, atendiendo a la población, y permaneciendo cerca de las familias, jóvenes y adultos mayores, reafirmando que en Soledad la cercanía con la gente es una prioridad permanente.