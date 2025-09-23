NUEVO TECHADO EN UBR 2 AMPLIARÁ Y FORTALECERÁ TERAPIAS A USUARIOS

– La obra que arrancó el Alcalde, Juan Manuel Navarro, permitirá realizar actividades recreativas y terapias al aire libre de manera más segura y cómoda para pacientes y terapeutas.

La construcción del techado en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR 2) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que inició el pasado lunes, traerá un impacto significativo en la atención a pacientes y en el trabajo de los terapeutas, al ofrecer un espacio protegido, seguro y cómodo para actividades recreativas, terapias al aire libre y equinoterapia, evitando las afectaciones por el sol, la lluvia o el viento.

Este nuevo techado de 10 x 20 metros impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y la presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, forma parte del compromiso del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por fortalecer la salud y el bienestar de las familias.

Vianey Yizel Carvajal Castillo, encargada de la UBR 2, explicó la relevancia de este proyecto para las y los usuarios: “Esta obra nos va a beneficiar mucho, ya que antes batallábamos para realizar actividades recreativas y al aire libre, ahora los usuarios y terapeutas podrán trabajar en el patio de manera más cómoda y segura, también nos ayudará el nuevo techado anunciado en el área de Equinoterapia, porque las condiciones climáticas solían dañar la malla sombra y ahora contaremos con un espacio protegido”.

La responsable de la UBR resaltó que en la UBR 2 se atiende a aproximadamente 600 pacientes al mes, con 1,500 sesiones mensuales, enfocadas en lenguaje, autismo, psicología, terapia física, dental y equinoterapia; además, destacó que la obra permitirá ampliar y diversificar las actividades recreativas y terapéuticas para niños, niñas y adultos mayores.

Con este proyecto, el Ayuntamiento reafirma su política de cercanía con las familias y atención integral a la salud, consolidando espacios dignos y funcionales que mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan en Soledad de Graciano Sánchez.