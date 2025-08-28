NUEVO PARQUE EN VILLAS DE SOLEDAD BRINDA ESPACIOS DIGNOS Y SEGUROS PARA NUESTROS HIJOS, ASEGURAN BENEFICIARIOS

– Vecinas y vecinos celebran la entrega del nuevo centro de recreación en la colonia Villas de Soledad, un espacio que ahora brinda seguridad, convivencia y alegría a las familias.

“Nuestros niños ahora crecerán en un lugar bonito, iluminado y seguro, donde podrán jugar y convivir en paz”, expresaron las y los vecinos del fraccionamiento Villas de Soledad al recibir el nuevo Parque Urbano, obra entregada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz que transformó un espacio antes abandonado en un área verde digna y llena de vida para toda la comunidad.

Miriam, vecina beneficiada, compartió que ahora sus hijos pueden disfrutar sin miedo de las áreas recreativas: “Ya tenían mucho tiempo esperando poder usar los juegos, antes era muy peligroso porque estaba oscuro y se prestaba para malas prácticas, muchas gracias al Alcalde porque nos tomó en cuenta, por voltear a vernos y darnos este lugar tan bonito”.

Para Ulises Salazar, este proyecto marca una diferencia en la convivencia familiar: “Antes los juegos estaban viejos y ya no servían, ahora habrá esparcimiento para los niños y los adultos mayores, todos podremos venir a disfrutar, todo quedó muy bonito y se lo agradecemos al Presidente municipal”. Por su parte, Vianey Rodríguez aseguró que la iluminación le devolvió vida a la colonia: “De noche se ve precioso, y los niños salen de la escuela directo a disfrutar de los juegos, vamos a cuidarlo porque realmente le cambió la cara al fraccionamiento”.

Susana Ramírez, otra beneficiaria, destacó el impacto en la seguridad: “Antes estaba abandonado y se prestaba para vandalismo, ahora es diferente, hay iluminación, imagen renovada y mis hijos lo disfrutan mucho, estamos muy agradecidos con el Alcalde Juan Manuel Navarro porque este tipo de obras antes no se hacían y hoy nos cambió la vida”.

El Parque Urbano de Villas de Soledad cuenta con una cancha multifuncional, trotapista, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, andadores peatonales, zonas de descanso y sanitarios; además, fue equipado con cercado y moderna iluminación LED para garantizar la seguridad de las familias, reafirmando la visión del Ayuntamiento de estar cerca de la gente y transformar espacios públicos en beneficio de la población.