NUEVO CENTRO LIBRE EN SOLEDAD: TRANQUILIDAD, OPORTUNIDADES Y UN ESPACIO SEGURO, DESTACAN BENEFICIARIAS

– Habitantes de la colonia Pavón señalan que la transformación del lugar generó tranquilidad y confianza, con servicios especializados y actividades que permiten a las mujeres participar sin preocuparse por el cuidado de sus hijas e hijos.

“Por fin tenemos un lugar que nos da paz y confianza; ahora sí sentimos que el gobierno está cerca de nosotras”, expresaron vecinas de la colonia Pavón, al compartir su opinión sobre el nuevo Centro LIBRE, recién inaugurado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz y autoridades estatales, en un predio que antes generaba preocupación y estaba en abandono. Hoy, ese sitio es un espacio digno, pensado para apoyar emocional, legal y personalmente a las mujeres, con áreas diseñadas para seguridad, talleres, emprendimiento y cuidado de niñas y niños mientras sus madres reciben atención.

María de Lourdes Carrizales celebró que el cambio llegó de manera real a su colonia, comentó que antes el predio estaba deteriorado y provocaba inseguridad para las familias, mientras que ahora luce completamente rehabilitado. “Sí voy a ser partícipe de las actividades y talleres que den en este nuevo Centro, antes estaba muy feo, lleno de basura, se metían a asustar a la gente y ahora quedó muy bonito, todas las áreas que han rehabilitado en esta zona han quedado muy bien y hacemos uso de ellas más seguido porque es más seguro”, compartió.

Araceli Guevara Reyes, habitante de la colonia Pavón, subrayó que este espacio brinda oportunidades que muchas mujeres no habían tenido, y destacó el apoyo en emprendimiento y la atención especializada para casos de violencia. “Le agradecemos mucho al Presidente Municipal porque esta es una ayuda muy buena para todas, incluso para nuestras hijas, aquí nos guían por un buen camino en temas como ventas, que requieren esfuerzo, yo viví violencia, no es algo bueno, y esto nos ayuda mucho a encontrar una red porque muchas mujeres no hablan, y quienes ya lo vivimos podemos invitar a otras a que vengan y se unan”, señaló.

Liliana del Ángel compartió su emoción al contar con un espacio que atiende directamente las necesidades de las mujeres; consideró que la erradicación de la violencia de género sigue siendo un desafío cercano y valoró la presencia de especialistas. “Estoy muy feliz por la inauguración de este centro, aún hay mujeres que no nos atrevemos a salir y decir ‘esto me pasa’, y tener personas capacitadas nos puede ayudar muchísimo, espero que muchas mujeres se acerquen, no solo por temas de violencia, sino también para tomar cursos y generar su propio dinero sin depender de nadie”, afirmó.

El nuevo Centro LIBRE, construido desde cero en esta colonia, se consolida como un punto de apoyo cercano para las vecinas de Pavón y un modelo estatal que transforma un espacio olvidado en un lugar seguro que escucha, atiende y genera nuevas oportunidades para las mujeres de Soledad.