NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA LOS SOLEDENSES, CASI LISTA: JUAN MANUEL NAVARRO

– El Alcalde informó del 90% de construcción de este gran complejo gubernamental, que estará al servicio de todos los sectores de la ciudadanía.

– Actualmente, se llevan a cabo labores de acabado; es totalmente inclusiva y accesible y cuenta con un amplio estacionamiento.

La nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM) con la que contará el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, está a punto de concluir en su construcción para ser entregada a la ciudadanía, afirmó el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien puntualizó que se trata de una obra magna que transformará el servicio público dotando de espacios seguros, accesibles y funcionales para todas las familias y sectores productivos, además de representar una dignificación laboral para las y los trabajadores municipales.

Confirmó que esta obra de alto beneficio social para el municipio, tiene un avance del 90 por ciento de trabajos de edificación: «actualmente, se realizan acciones de acabados y labores complementarias como cancelería, instalación de puertas y luminarias, aplicación de pintura, boquillas de piso, y estamos en espera de la llegada de todo el mobiliario en cada una de las oficinas». Dijo que este proyecto fortalecerá la cercanía con la gente y la atención integral, inmediata y directa a sus demandas.

Entre la infraestructura con la que cuenta este nuevo complejo gubernamental, Navarro Muñiz destacó el estacionamiento disponible para la ciudadanía que llegue a realizar cualquier trámite, mismo que cuenta con una capacidad de 250 cajones. También señaló la existencia de una bahía de ascenso y descenso en la entrada principal, sobre avenida San Pedro, que disminuirá la carga vehicular y dará seguridad vial a quienes acudan diariamente.

El presidente municipal recalcó que la nueva Unidad Administrativa Municipal de Soledad es totalmente inclusiva, al contar con elevadores, rampas de acceso e infraestructura adecuada a personas con discapacidad en todas sus instalaciones, permitiendo que toda la población haga todos sus trámites sin ningún inconveniente: «está Unidad Administrativa está diseñada con políticas de accesibilidad universal, para que todo ciudadano se desplace el interior como exterior sin problemas».

Externó que este logro representa el progreso sostenido del municipio soledense, y es una muestra clara del desarrollo social, urbano y económico que fortalece a sus familias y visitantes, dejando atrás una manera desfasada de garantizar el servicio público a la población. Por último, agregó que las recientes pavimentaciones en el sector de Rivas Guillén y todos sus planos, favorece la movilidad y el desplazamiento eficiente para el uso de la nueva UAM.