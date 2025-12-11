NUEVA TITULARIDAD EN CATASTRO DE SOLEDAD; PARA CONSOLIDAR SERVICIOS MÁS ACCESIBLES

– La nueva responsable encabezará acciones para modernizar los procesos catastrales y presentar ante Cabildo el esquema de descuentos del predial para enero, febrero y marzo.

Para fortalecer la eficiencia y mantener una atención más cercana en los servicios catastrales que reciben las familias soledenses, Reyna Sarahí Patiño Aguilar asumió la titularidad de la Dirección de Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, con el compromiso de impulsar procesos claros, atención directa y soluciones inmediatas para las y los contribuyentes; su nombramiento atiende las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y refuerza la línea de trabajo enfocada en resultados y acompañamiento permanente a la ciudadanía.

El nuevo liderazgo, instruido por el edil, Navarro Muñiz, mantendrá un enfoque de puertas abiertas, escucha y atención ágil, con el propósito de consolidar una relación más directa con quienes requieren trámites, asesoría o regularización de su patrimonio.

Patiño Aguilar es licenciada en Derecho, cuenta con experiencia en áreas operativas y de revisión administrativa; fue encargada del departamento de Fiscalización Municipal de 2019 a 2025; previamente supervisó el área de concesiones en la Comisión Nacional del Agua entre 2017 y 2019 y atendió procesos en la Barandilla Municipal de 2016 a 2017; además, colaboró en la Fiscalía General del Estado en la revisión y adaptación del nuevo sistema jurídico durante 2012 y 2013.

Como parte de sus primeras responsabilidades, la funcionaria tendrá a su cargo sacar adelante el programa “Contribuyente Cumplido”, previsto para enero de 2026, que se presentará en Cabildo esta misma semana; este programa contempla descuentos en el pago de impuesto predial del 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, con el objetivo de apoyar la economía familiar y promover una cultura de cumplimiento.

La administración municipal destacó que este nombramiento fortalece la operatividad de Catastro y reafirma el compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha y atiende las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente en temas que impactan directamente el bienestar y la tranquilidad del patrimonio de las y los soledenses.