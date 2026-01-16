NUEVA PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DA DIGNIDAD A NUESTRA COMUNIDAD, CELEBRAN HABITANTES DE EL MORRO EN SOLEDAD  

– Familias de la calle Roberto Galarza Jasso, destacan la atención cercana del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien escuchó sus peticiones y respondió con una obra que por años habían esperado.

Durante años, las familias de la Privada Roberto Galarza Jasso en la colonia El Morro tuvieron que convivir con lodo, piedras y la incomodidad de una calle a medias, una situación que afectaba especialmente a niñas y niños y que se agravaba cada vez que llovía; hoy, ese recuerdo quedó atrás y dio paso a un entorno más seguro, limpio y transitable, gracias a una obra que las y los vecinos habían solicitado desde hace mucho tiempo y que finalmente fue escuchada y atendida por el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Para Mariana Cortés, vecina beneficiada, el cambio es evidente en la vida diaria de su familia: “Antes solo estaba pavimentada la mitad y lo demás era pura tierra; cuando llovía no duraba nada y no dejaba salir a mis hijos por miedo a que se cayeran, ahorita está muy bonita, podemos salir a caminar con confianza y estamos muy agradecidos con el Alcalde Navarro por habernos hecho caso”, expresó, resaltando que sentirse escuchados marcó la diferencia.

El mismo sentir compartió Olga Casillas, quien recordó las complicaciones que enfrentaban incluso para moverse en vehículo: “Cuando llovía se encharcaba y hasta se nos quedaban los carros atascados; hoy es más cómodo, más seguro para los niños y con alumbrado; el Alcalde nos escuchó con mucha calidez y nos dio respuesta rápida, eso se agradece porque ahora sí vemos que se atienden nuestras peticiones,”, señaló, reconociendo la cercanía del Gobierno Municipal.

La obra, que incluyó pavimentación con concreto hidráulico, renovación de servicios y alumbrado público, no mejoró únicamente la imagen de la calle, también el ánimo de sus habitantes; Felipa Castillo, vecina del sector, afirmó: “La calle quedó preciosa y se siente que ahora sí nos toman en cuenta; el presidente nos escucha y el si cumple”.

Con esta transformación, las familias de la colonia El Morro refrendan su agradecimiento a una administración que permanece cercana, atiende sus solicitudes y trabaja de la mano con la ciudadanía para mejorar su calidad de vida.