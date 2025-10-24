“NUESTROS NIÑOS JUGARÁN DIGNAMENTE Y SIN ENLODARSE”: SOLEDENSES AGRADECEN LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE OCAMPO

– Esta calle, que antes era de tierra, ahora luce completamente renovada con nueva infraestructura vial de concreto hidráulico, banquetas y señalética.

La calle Privada de Ocampo ubicada en la colonia Cruz de Rivera, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, dejó atrás los charcos y hoyancos de lodo, para convertirse en una vialidad digna, segura y funcional luego de ser entregada como obra finalizada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, que incluyó pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura peatonal con banquetas y señalética, beneficiando a decenas de familias.

El cambio en la calle se percibió a simple vista junto con el ánimo de las y los vecinos, quienes expresaron su sentir por ver cumplida una petición esperada durante muchos años. “Era un batallar cuando llovía, se hacía un encharcado de agua. Ahora los niños pueden correr con mayor libertad y más seguridad. Me siento muy a gusto porque era un sueño que no veía realizarse”, comentó Aurora Rojas, vecina del lugar, quien destacó que ahora sus hijos pueden jugar seguros en su calle.

Por su parte, Eva Galarza, vecina y beneficiaria de la transformación que trajo esta obra, comentó que su finalización representa un gran beneficio. Recordó que, cuando llegó a vivir allí “había mucho lodo”, y ahora, además de elevar la plusvalía de sus viviendas y mejorar la movilidad de toda la zona “los niños ya no juegan entre charcos y lodo. Esta pavimentación era muy necesaria”.

Finalmente, José Rocha, joven padre de familia, reconoció el cumplimiento de compromisos por parte del Alcalde, Navarro Muñiz, al precisar que una calle pavimentada y con banquetas seguras también representa bienestar para las familias y un espacio digno para los vecinos.

En esta vialidad fueron intervenidos 925 metros cuadrados de pavimentación hidráulica, se sustituyeron las líneas de drenaje y agua potable, se construyeron banquetas, guarniciones y se renovó la señalética vertical.

La transformación de la calle Privada de Ocampo es una muestra del compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por trabajar en la transformación del municipio con obras que cambian el rostro de sus colonias y la vida de familias soledenses, a quienes se les atiende con cercanía y escuchando sus necesidades reales en cada colonia que se recorre.