“NUESTRO ENTORNO COMIENZA A SER MÁS DIGNO”: VECINOS DE SOLEDAD AL RECIBIR INICIO DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN

– Vecinas y vecinos de la Cabecera municipal agradecieron al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por la pavimentación de la calle Carlos Díez Gutiérrez, obra que pone fin a décadas de espera y marca el arranque de la renovación total de sus vialidades.

“Por fin vemos que nuestra colonia cambia de verdad; ahora sí sentimos que somos escuchados y que nuestras calles comienzan a tener la dignidad que merecemos”, compartieron entre sonrisas las y los vecinos de la Cabecera municipal, al agradecer al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de Soledad de Graciano Sánchez, por atender una petición que llevaba décadas pendiente; para las familias, la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Carlos Díez Gutiérrez mejora su movilidad diaria, y marca el inicio de la renovación integral de todas las vialidades de la zona centro, lo que representa un cambio profundo que por fin se refleja en su vida cotidiana.

Lourdes, habitante de toda la vida en esta zona, afirmó que este inicio de obra representa el fin de años de incertidumbre, compartió que llevaban “muchísimos años pidiendo apoyo para el pavimento y sobre todo para el drenaje, porque cada lluvia inundaba las esquinas, agradecemos que ahora sí se atienda esta calle; es un alivio enorme para todas las familias”.

La emoción también se notó en las palabras de Martha González, quien describió este cambio como algo sin precedentes para su colonia. “Jamás habíamos tenido un respaldo como el que tenemos ahora; con este proyecto nuestra colonia está más tranquila, las casas se ven mejor y aumenta la plusvalía, estoy muy agradecida, porque esto sí nos cambia la vida”, comentó mientras observaba los primeros trabajos.

A este sentimiento se sumó Olga Lidia Santillán, quien celebró que el Alcalde volteara a ver los rincones que por años permanecieron olvidados. “Qué bueno que ahora se atienden también estas calles que están a dos o tres cuadras de las principales, aquí también vivimos muchas personas que necesitamos ser escuchadas, ver que están llegando drenajes, pavimentación y mejoras nos motiva, porque Soledad es muy bonito y merece seguir avanzando”.

La obra contempla la intervención de mil 250 metros cuadrados con concreto hidráulico, en una primera etapa, para continuar hasta la avenida Miguel Hidalgo, así como la sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, construcción de banquetas, guarniciones, señalética y pintura para garantizar una vialidad segura y funcional, esta mejora, beneficiará de manera directa e indirecta a 2,900 habitantes, consolidando un entorno más digno, ordenado y preparado para el crecimiento de las familias que por tantos años esperaron ser tomadas en cuenta.