«NUESTRA CALLE LUCE IMPRESIONANTE Y DA GUSTO VIVIR EN ELLA»: HABITANTE DE LA COLONI SAN FELIPE TRAS RECIBIR PAVIMENTACIÓN

– La pavimentación de la calle Santa Catarina puso fin a más de 30 años de deterioro; vecinos reconocen el trabajo del Alcalde, Juan Manuel Navarro, que ha sido cercano, inmediato y transformador.

Caminar sin tropezar, escuchar el paso tranquilo de los autos y ver las fachadas limpias de sus casas son ahora parte de la nueva rutina de las familias de la colonia San Felipe, donde la pavimentación de la calle Santa Catarina cambió por completo el entorno y la forma de vida de sus habitantes; después de más de 30 años de transitar por baches y lodo, las y los vecinos reconocen con emoción la respuesta del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, que escuchó su petición y llevó progreso hasta su puerta.

“Estamos muy agradecidos y emocionados por esta ayuda que nos dieron, la calle estaba horrible y hoy podemos disfrutar de una vialidad digna, muchas gracias a Juan Manuel Navarro por tomarnos en cuenta, ahora hasta nuestras fachadas se ven diferentes”, expresó Susana Alejandra Gaitán, vecina beneficiada, quien afirmó que esta obra los motiva a seguir colaborando con las autoridades para que el municipio siga creciendo.

La obra, que forma parte del Plan de Urbanización impulsado por el Gobierno Municipal, contempló la pavimentación con concreto hidráulico, renovación de banquetas, drenaje, alumbrado e instalación de servicios básicos, con una inversión superior a los tres millones de pesos; además de mejorar la movilidad, los vecinos destacan que se recupera la seguridad, la limpieza y el valor de las viviendas, factores que impactan directamente en la tranquilidad y bienestar de las familias.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma su compromiso de estar cerca de la gente y atender las necesidades que más afectan a cada colonia, con el liderazgo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, las acciones continúan transformando la vida de miles de soledenses, haciendo realidad el deseo de contar con un municipio más digno, moderno y humano.