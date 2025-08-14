“NOS LLENA DE FELICIDAD VER QUE DESAPARECIÓ UN CANAL DE AGUAS NEGRAS Y HOY HAY UN GRAN PARQUE LINEAL”: COLONO SOLEDENSE Y BENEFICIARIO

– El señor Salomón Saavedra Rodríguez reconoció en el Gobernador, Ricardo Gallardo y el Alcalde, Juan Manuel Navarro, un verdadero compromiso con el pueblo para brindar bienestar y calidad de vida.

Lo que antes era un pesar y una tristeza para cientos de familias que sufrían el desbordamiento de aguas negras del canal a cielo abierto en la colonia Hogares Populares Pavón, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, hoy, es un orgullo y una satisfacción inigualable: “ver como nuestros hijos juegan y tienen un espacio recreativo con este Parque Lineal y no un riesgo de infección, es una felicidad”, dijo el señor Salomón de Jesús Saavedra Rodríguez, quien con 58 años habitando en este sector, es testigo de cómo se ha ido transformando la colonia en los últimos 6 años.

Dijo que los cambios han sido muy notorios desde que Ricardo Gallardo Cardona -hoy Gobernador del Estado-, fue Presidente municipal de Soledad: “cuando él llegó, comenzaron a introducir un acueducto más amplio para evitar los desbordamientos, ya no se vivió la vida de antes”. Sin embargo, recuerda que cuando tenía 10 años de edad, vivió una evacuación emergente debido a que el agua sucia rebasó los límites del canal y que, incluso, tuvieron que ser rescatados en lanchas: “fueron años muy tristes”.

Rememoró que todavía hace unos 7 años, familias perdieron muebles debido a que el agua residual entró a las viviendas, aunque con menor intensidad; “Hogares Populares se empezó a poblar y hoy vivimos una realidad muy bonita, muy agradable para nuestras familias”, dijo el señor Salomón.

Reconoció en el Alcalde, Juan Manuel Navarro y el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, dos personas que asumen un gran compromiso con el pueblo, para ofrecer vida digna y acabar con un canal de aguas negras que nunca pensó que dejaría de existir, y que hoy está debajo de un Parque Lineal completamente nuevo y atractivo para la niñez, la juventud y las personas mayores de edad: “este Parque está muy bien hecho, ya se ocupaba esto, ya andaban los niños muy inquietos por estrenar este gran Parque”.

Con un gran sentido de orgullo, el señor Salomón aplaude el progreso que hay en Soledad de Graciano Sánchez, y a nombre de las colonias Hogares Populares Pavón, San Francisco, El Morro y aledañas, envía un cálido agradecimiento a los mandatarios estatal y municipal, por pensar y trabajar por la gente más vulnerable, por traer desarrollo y bienestar.