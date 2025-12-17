NIÑAS Y NIÑOS CONVIVEN EN GRANDE Y CON CERCANÍA EN POSADAS NAVIDEÑAS DE SOLEDAD

– Con el contacto directo y las sonrisas, Juan Manuel Navarro Muñiz confirma una administración sensible, cercana y atenta al sector infantil, con entrega de regalos, juguetes y mucha diversión.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, continúa llevando alegría y sonrisas a niñas y niños de todas las colonias del municipio mediante las Posadas Navideñas impulsadas por el Ayuntamiento, donde se entregan juguetes de manera directa a las infancias, demostrando que encabeza un gobierno cercano, presente en cada rincón del municipio y atento a las familias, especialmente a los sectores que más lo necesitan.

En el cuarto día de recorridos, las Posadas se celebraron en La Misión, Los Fresnos, El Morro y Pavón, donde niñas y niños recibieron juguetes y compartieron momentos de convivencia; en estos encuentros, las y los pequeños reconocieron y valoraron el trabajo del Alcalde, Navarro Muñiz, a quien abrazaron con cariño, expresándole que su mensaje tiene mayor valor cuando lo comparte de frente con ellos, demostrando la confianza que existe en un gobierno que da la cara y escucha.

“Ver la sonrisa de las niñas y los niños es lo más valioso de estas fechas; esta alegría nos recuerda por qué trabajamos todos los días, para estar cerca de las familias y compartir con ellas momentos que se quedan en el corazón”, expresó el edil, al refrendar que estas posadas son una muestra de un gobierno humano y sensible.

Como parte de esta agenda cercana a la población, hoy el Alcalde visitará las colonias Villa Alborada, San Francisco de Asís, Primera de Mayo, Quintas de la Hacienda y Cactus La Sierra, donde continuará entregando juguetes y conviviendo con las familias, reafirmando que en Soledad el gobierno escucha, atiende y camina junto a su gente.