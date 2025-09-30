NAVARRO MUÑIZ PREPARA SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO CON GRANDES OBRAS QUE CONTINÚAN LA TRANSFORMACIÓN DE SOLEDAD

– Al iniciar el segundo año de administración, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó la concreción de obras relevantes como el Parque Tangamanga III, la nueva Unidad Administrativa y el mega puente vehicular en coordinación con el Gobierno Estatal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que gracias a la coordinación estrecha con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, este año se concretarán importantes inversiones que transformarán la infraestructura y los espacios públicos del municipio; entre los proyectos destacados se encuentran la construcción del Parque Tangamanga III, la Unidad Administrativa Municipal (UAM) y la rehabilitación integral del Rastro Municipal, que ya se encuentra en obra y acercará servicios a la población, así como el mega puente vehicular en el cruce de Circuito Potosí con Bulevar Valle de los Fantasmas, obras que beneficiarán a miles de familias.

El Alcalde destacó que estas acciones forman parte de la línea de trabajo de su administración de estar cerca de la población, impulsar la modernización urbana y mejorar la movilidad y la calidad de vida de las y los soledenses. “Estas obras son resultado del trabajo coordinado con el Gobernador, dan muestra de la visión de desarrollo que tenemos para Soledad y representan grandes inversiones que impactarán positivamente en nuestra ciudad”, señaló Navarro Muñiz.

Tras presentar su Primer Informe de Resultados, el edil destacó que continúan los dos mejores años para Soledad de Graciano Sánchez, con proyectos que enaltecen el desarrollo y el crecimiento integral del municipio para todos los sectores sociales y económicos.

El Parque Tangamanga III será un espacio recreativo y cultural que permitirá a las familias y jóvenes disfrutar de áreas verdes y actividades deportivas; la UAM acercará los servicios municipales a la ciudadanía, facilitando trámites y atención directa; el nuevo Rastro Municipal será de carácter metropolitano con Villas de Pozos, y respaldará el quehacer de las familias productoras, mientras que el mega puente vehicular reducirá los tiempos de traslado y mejorará la seguridad vial en una de las zonas de mayor tránsito.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía, impulsar el desarrollo económico y social, y consolidar a Soledad como un municipio moderno y accesible para todas las familias; la administración de Juan Manuel Navarro Muñiz continúa trabajando con cercanía y transparencia, fortaleciendo la coordinación con los diferentes niveles de gobierno para que estas grandes inversiones sean una realidad.