MUNICIPIO SOLEDENSE Y ESTADO CONSOLIDAN UNA DE LAS VIALIDADES MÁS EMBLEMÁTICAS: AV. REFORMA AGRARIA

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro inauguró la pavimentación y alumbrado de la primera etapa de esta vialidad, en Fracción Rivera, una de las acciones más destacadas del 2025 en infraestructura vial, que abona a la movilidad y al desarrollo urbano.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este día la inauguración de una de las obras más importantes en materia de movilidad y desarrollo urbano del municipio, la pavimentación de la avenida Reforma Agraria en Fracción Rivera, acompañado por la senadora Ruth González Silva, como invitada especial; el edil destacó que esta acción representa la transformación tangible que impulsa el Gobierno Municipal con el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

El edil soledense enfatizó que este proyecto mejora la conectividad y calidad de vida de miles de familias, al convertir una vialidad que antes era de tierra y lodo en una avenida moderna y funcional. “Hoy entregamos una obra que marca un antes y un después en Fracción Rivera; son resultados que se logran gracias a la sinergia con el Gobierno del Estado, seguimos trabajando para concluir la segunda etapa que conectará hasta el Río Santiago, porque el cambio de Soledad se nota cuando el dinero de Soledad se queda en Soledad”, afirmó el Alcalde.

La obra contempló rehabilitación con carpeta asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas, sustitución de drenaje sanitario, entubamiento de canal de aguas negras, instalación de tomas de agua potable, aplicación de señalización y pintura, así como un moderno sistema de alumbrado público que brinda seguridad y comodidad a las familias de la zona.

Durante su intervención, la senadora Ruth González Silva señaló que las puertas del Senado de la República están abiertas para las y los soledenses, y reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con el Ayuntamiento. “Trabajar por mi gente es lo único que tengo que hacer para seguir dando continuidad a todas las peticiones que ustedes realicen, una de las más demandadas es la construcción de caminos, calles y carreteras; Soledad es un referente nacional por sus programas sociales, y por eso estoy aquí, para decirles que siempre estoy presente, no solo en tiempos electorales”, afirmó.

En representación de las y los vecinos, Gloria Isabel Zapata agradeció la atención del Ayuntamiento: “Por más de 80 años estuvimos olvidados, y hoy ver esta calle tan bonita nos llena de alegría, muchas gracias, Presidente Juan Manuel Navarro, por cumplir su palabra y hacer realidad lo que parecía imposible”, expresó emocionada.

Así, Soledad de Graciano Sánchez avanza con obras que acercan el progreso y consolidan el bienestar de su gente, escuchando y atendiendo siempre las necesidades más sentidas de la población.