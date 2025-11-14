13.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

MUNICIPIO DE SOLEDAD VIVIÓ NOCHE BARROCA CON GRAN ENTUSIASMO

By Redacción
85
spot_img
jueves, noviembre 13, 2025

-La Dirección de Cultura Municipal y la Secretaría de Cultura, impulsan espacios de arte y convivencia que alimentan el espíritu de la comunidad.

Las notas del barroco volvieron a resonar entre los muros centenarios de la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad durante una velada artística que conmovió al público, al reunir la voz de Irene Martínez y la interpretación del maestro Juan Pablo Rivera, integrantes del dueto Pulchra Sonus, en un concierto lleno de espiritualidad, historia y arte, impulsado por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en coordinación con la Secretaría de Cultura.

Este encuentro musical, respaldado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, a través de la Dirección de Cultura y Turismo municipal forma parte de las acciones para fortalecer la identidad cultural y mantener una cercanía permanente con las familias soledenses; la administración municipal reafirma su compromiso de ofrecer espacios donde la comunidad pueda disfrutar de eventos que enriquezcan el alma y fortalezcan el tejido social.

Durante la presentación, las luces de las velas acompañaron las arias y piezas interpretadas por los concertistas Esmeralda Barrientos, Martha Mata y Santiago Buell Pesci, del Instituto Potosino de Bellas Artes, en una atmósfera que conmovió incluso a “Ruffo”, un perrito que se sumó silenciosamente a la audiencia desde el altar.

“El arte y la cultura hoy florecen como nunca antes en Soledad; estos espectáculos de primer nivel eran un anhelo y hoy son una realidad”, expresó Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura Municipal, quien agradeció el apoyo del padre Gerardo Vaglienty Rivera por abrir las puertas del templo a esta experiencia que unió corazones a través de la música.

Adelantó que la agenda cultural se sigue fortaleciendo para todas las familias locales y visitantes al municipio, considerando que debe existir una agenda diversa, integral y de calidad.

Artículo anterior
Supervisa Enrique Galindo obra de drenaje en la colonia Las Pilitas
Artículo siguiente
MUNICIPIO SOLEDENSE Y ESTADO CONSOLIDAN UNA DE LAS VIALIDADES MÁS EMBLEMÁTICAS: AV. REFORMA AGRARIA
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.