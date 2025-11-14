MUNICIPIO DE SOLEDAD VIVIÓ NOCHE BARROCA CON GRAN ENTUSIASMO

-La Dirección de Cultura Municipal y la Secretaría de Cultura, impulsan espacios de arte y convivencia que alimentan el espíritu de la comunidad.

Las notas del barroco volvieron a resonar entre los muros centenarios de la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad durante una velada artística que conmovió al público, al reunir la voz de Irene Martínez y la interpretación del maestro Juan Pablo Rivera, integrantes del dueto Pulchra Sonus, en un concierto lleno de espiritualidad, historia y arte, impulsado por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en coordinación con la Secretaría de Cultura.

Este encuentro musical, respaldado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, a través de la Dirección de Cultura y Turismo municipal forma parte de las acciones para fortalecer la identidad cultural y mantener una cercanía permanente con las familias soledenses; la administración municipal reafirma su compromiso de ofrecer espacios donde la comunidad pueda disfrutar de eventos que enriquezcan el alma y fortalezcan el tejido social.

Durante la presentación, las luces de las velas acompañaron las arias y piezas interpretadas por los concertistas Esmeralda Barrientos, Martha Mata y Santiago Buell Pesci, del Instituto Potosino de Bellas Artes, en una atmósfera que conmovió incluso a “Ruffo”, un perrito que se sumó silenciosamente a la audiencia desde el altar.

“El arte y la cultura hoy florecen como nunca antes en Soledad; estos espectáculos de primer nivel eran un anhelo y hoy son una realidad”, expresó Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura Municipal, quien agradeció el apoyo del padre Gerardo Vaglienty Rivera por abrir las puertas del templo a esta experiencia que unió corazones a través de la música.

Adelantó que la agenda cultural se sigue fortaleciendo para todas las familias locales y visitantes al municipio, considerando que debe existir una agenda diversa, integral y de calidad.