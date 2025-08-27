MUNICIPIO DE SOLEDAD SE PREPARA PARA VIVIR LA PRIMERA AVENTURA MEDIEVAL: «HECHIZOS DE LA MESA REDONDA”

– Combates de caballeros, tiro con arco, danza con velos y música con gaitas formarán parte del festival medieval que impulsa el Ayuntamiento de Soledad para fortalecer la convivencia entre las familias, con un precio muy accesible.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, bajo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, impulsa por primera vez en el municipio un espectáculo cultural único: “Una Aventura Medieval: Hechizos de la Mesa Redonda”, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre en el Teatro y Centro Cultural de Soledad, ubicado en el fraccionamiento Rancho Blanco.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura y Turismo Municipal, presentó el evento destacando que este festival medieval busca fortalecer la integración social y la convivencia entre familias, además de acercar a la ciudadanía a una de las etapas más apasionantes de la humanidad: la Edad Media; el funcionario adelantó que como parte del compromiso del Gobierno Municipal con la cercanía a la niñez y los sectores vulnerables, se contempla llevar este tipo de espectáculos a la Unidad Básica de Rehabilitación y a hospitales donde se atienden niñas y niños con cáncer.

“Se trata de un esfuerzo de la administración del Alcalde Juan Manuel Navarro para abrir espacios a expresiones culturales inéditas en Soledad, siempre con la visión de estar cerca de las familias, escuchar y atender a la población, y fomentar la sana convivencia a través de actividades que fortalezcan el tejido social”, resaltó el director de Cultura y Turismo Municipal.

El programa incluye combates de caballeros, tiro con arco, danza con velos, música con gaitas, mercadito medieval y actividades de recreación para todas las edades, donde la comunidad podrá conocer más sobre esta disciplina que combina deporte, historia y entretenimiento; participarán agrupaciones como el Equipo de Combate Histórico Medieval, y la Orden de los Caballeros de los 7 Templos, quienes invitaron a las familias a vivir esta experiencia inédita, con un acceso de tan solo 40 pesos, a partir de las 11 de la mañana.