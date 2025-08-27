23.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
SOLEDAD

MUNICIPIO DE SOLEDAD SE PREPARA PARA VIVIR LA PRIMERA AVENTURA MEDIEVAL: «HECHIZOS DE LA MESA REDONDA”

By Agencias
59
spot_img
miércoles, agosto 27, 2025

– Combates de caballeros, tiro con arco, danza con velos y música con gaitas formarán parte del festival medieval que impulsa el Ayuntamiento de Soledad para fortalecer la convivencia entre las familias, con un precio muy accesible.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, bajo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, impulsa por primera vez en el municipio un espectáculo cultural único: “Una Aventura Medieval: Hechizos de la Mesa Redonda”, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre en el Teatro y Centro Cultural de Soledad, ubicado en el fraccionamiento Rancho Blanco.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura y Turismo Municipal, presentó el evento destacando que este festival medieval busca fortalecer la integración social y la convivencia entre familias, además de acercar a la ciudadanía a una de las etapas más apasionantes de la humanidad: la Edad Media; el funcionario adelantó que como parte del compromiso del Gobierno Municipal con la cercanía a la niñez y los sectores vulnerables, se contempla llevar este tipo de espectáculos a la Unidad Básica de Rehabilitación y a hospitales donde se atienden niñas y niños con cáncer.

“Se trata de un esfuerzo de la administración del Alcalde Juan Manuel Navarro para abrir espacios a expresiones culturales inéditas en Soledad, siempre con la visión de estar cerca de las familias, escuchar y atender a la población, y fomentar la sana convivencia a través de actividades que fortalezcan el tejido social”, resaltó el director de Cultura y Turismo Municipal.

El programa incluye combates de caballeros, tiro con arco, danza con velos, música con gaitas, mercadito medieval y actividades de recreación para todas las edades, donde la comunidad podrá conocer más sobre esta disciplina que combina deporte, historia y entretenimiento; participarán agrupaciones como el Equipo de Combate Histórico Medieval, y la Orden de los Caballeros de los 7 Templos, quienes invitaron a las familias a vivir esta experiencia inédita, con un acceso de tan solo 40 pesos, a partir de las 11 de la mañana.

Artículo anterior
Un diamante antiguo y tallado a mano, así es el anillo de compromiso de Taylor Swift
Artículo siguiente
Gobierno de la Capital brinda mantenimiento en el Centro Histórico con bacheo, limpieza y supervisión
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.