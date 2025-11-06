MUNICIPIO DE SOLEDAD REFUERZA IDENTIDAD HISTÓRICA Y CULTURAL CON ARTESANÍAS ALUSIVAS

– El Gobierno Municipal promueve con orgullo las creaciones de jóvenes artesanos que rescatan la identidad cultural del municipio, destacando piezas emblemáticas como los relojes de sol inspirados en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez se consolida como un referente de identidad y tradición gracias al resurgimiento de su arte popular, por lo que jóvenes artesanos soledenses han retomado con entusiasmo la creación de piezas únicas que representan el alma del municipio, como relojes de sol, carretas, jarros pintados a mano y cuadros que evocan los paisajes y templos locales.

Este impulso artesanal forma parte del compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar el talento de las y los soledenses, acercando las expresiones culturales a todas las familias y sectores de la población; gracias al respaldo del Gobierno Municipal, Soledad ha recuperado una tradición que permaneció dormida por décadas, convirtiéndose nuevamente en un punto de encuentro entre cultura, historia y creatividad.

El cronista municipal, Amado Juan Sánchez Cabrera, destacó la importancia de este renacer cultural al señalar que “el reloj de sol es una de las piezas más auténticas de nuestro municipio; es una réplica en madera del que adorna la fachada del templo parroquial y, además de su belleza, realmente da la hora cuando se orienta hacia el norte”; subrayó que esta artesanía combina lo histórico con lo científico y lo artístico, lo que la convierte en símbolo representativo de Soledad.

Las artesanías se pueden encontrar en diversos puntos del municipio, como la librería parroquial y tiendas del centro, además de espacios culturales en la capital potosina, cada pieza, numerada y elaborada a mano, refleja la autenticidad y el ingenio Soledense; con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar, atender y respaldar las expresiones que fortalecen la identidad de Soledad de Graciano Sánchez.