MUNICIPIO DE SOLEDAD OFRECERÁ ATENCIÓN CIUDADANA ESENCIAL DURANTE FESTEJOS PATRIOS

– En los días de celebración del 15 y 16 de septiembre, áreas de seguridad, emergencias y servicios básicos mantendrán atención para la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, comprometido con el bienestar de las familias y la preservación del orden público, informó que durante las celebraciones de la Independencia de México, los días 15 y 16 de septiembre se mantendrá la atención a la ciudadanía en áreas prioritarias, aún cuando se trata de fechas de descanso oficial para el personal; se ha dispuesto un esquema de guardias con la finalidad de asegurar que los servicios y la seguridad no se vean interrumpidos.

Luis Gerardo Ruiz Ibarra, Oficial Mayor del Ayuntamiento, destacó que, por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se mantendrán activos los equipos de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y Servicios Municipales, lo que permitirá atender de manera oportuna emergencias, reforzar la vigilancia en las colonias y comunidades, así como garantizar la limpieza y el orden en los espacios públicos que reciben a cientos de personas durante las celebraciones.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de la visión de un gobierno cercano a la gente, que escucha y atiende las necesidades de todos los sectores, y precisó que, además de preservar la seguridad y el bienestar de las familias, se busca dar confianza a quienes participan en las actividades patrias, asegurando que cada evento se lleve a cabo en un entorno seguro y ordenado.

De esta manera, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de estar presente en todo momento al lado de la ciudadanía, demostrando que las tradiciones y el orgullo nacional pueden celebrarse en armonía con un municipio que trabaja de manera permanente por el bienestar común y la tranquilidad de su gente.