MUNICIPIO DE SOLEDAD OFERTARÁ EMPLEO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD

– El 14 de noviembre, 20 empresas participarán en la segunda jornada de inclusión laboral en el Teatro y Centro Cultural, ofreciendo empleo formal a estos grupos vulnerables.

Soledad de Graciano Sánchez se prepara para abrir nuevas oportunidades laborales dirigidas a los sectores más vulnerables de la población, con la segunda Jornada de Inclusión Laboral, que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, un evento que reunirá a 20 empresas con más de 200 vacantes disponibles para adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos que requieren apoyos especiales para integrarse al mercado laboral.

Esta iniciativa es parte de la política municipal de estar cerca de la ciudadanía, escuchando sus necesidades y generando acciones que fomenten la inclusión y el desarrollo económico, a fin de garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades dignas de empleo, fortaleciendo así la economía local y promoviendo una sociedad más equitativa.

El Ayuntamiento de Soledad invita a todas las personas interesadas a sumarse a este evento respaldado por la Asociación Civil “Juntos”, la Empresa Cummins y coordinado por la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, a partir de las 9 de la mañana, el cual lleva por eslogan “Incluir para compartir y transformar”, demostrando la visión de un Soledad donde cada persona, sin importar su condición, pueda contribuir y beneficiarse del crecimiento del municipio

Además de la oferta laboral, las y los asistentes podrán recibir asesoría en preparación de currículum, entrevistas de trabajo y capacitación básica, para reforzar las herramientas necesarias para insertarse con éxito en el mercado, como parte de la estrategia del Gobierno municipal de acercarse a las familias, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables, demostrando que se escuchan sus necesidades y se actúa con soluciones concretas que transforman vidas y fortalecen la comunidad.