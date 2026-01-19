MUNICIPIO DE SOLEDAD MANTIENE Y REFUERZA ACCIONES DE PROTECCIÓN ANTE BAJAS TEMPERATURAS

– En la última semana, Protección Civil brindó 9 atenciones de personas indefensas ante el frío, ofreciendo cobertores, colchonetas y la invitación a un resguardo seguro en el albergue temporal.

El Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, mantiene la guardia ante el descenso de las temperaturas con recorridos en calles, estacionamientos de centros comerciales y comunidades rurales, donde se reporta presencia de personas en situación de calle o vulnerables al frío, con el fin de brindarles apoyo y garantizar que tengan un resguardo de su integridad, tal y como lo ha solicitado el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener una política de gobierno cercana.

El titular de la dependencia, Martín Bravo Galicia informó que en la reciente semana, se atendieron nueve reportes sobre personas indefensas ante el clima gélido, cinco de éstas derivaron como parte de los recorridos de monitoreo que se llevan a cabo diariamente en colonias limítrofes del municipio; los cuatro restantes, se recibieron a través de la línea de emergencias: 444 831 12 60.

Advirtió que el frente frío número 29 seguirá generando temperaturas mínimas de hasta cero grados, y de menos cinco grados en zonas serranas, por lo que insistió en que la ciudadanía debe tomar medidas preventivas con responsabilidad, principalmente, no exponer a menores de edad y bebés a la intemperie, abrigarse nariz, boca y cuerpo, hidratarse y evitar cambios bruscos de temperatura.

Bravo Galicia expresó que personal a su cargo llevan a cabo los monitoreos durante toda la temporada invernal, entregando cobertores y colchonetas a población vulnerable, apoyándolos con el ofrecimiento de acudir al albergue temporal que opera el Sistema Municipal DIF, sin embargo, se recibe la negativa y las personas prefieren seguir su camino. Los cobertores se han entregado en colonias donde la corriente de llega con mayor fuerza, permitiendo que las familias tengan con que protegerse.

Informó que el Alcalde ha instruido que estos recorridos se mantengan hasta el último momento, generando bienestar y protección de la integridad, auxiliando a quien más lo necesite, por lo que reiteró la línea de emergencia que opera las 24 horas del día: 444 831 12 60.