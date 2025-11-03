13.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

MUNICIPIO DE SOLEDAD LLAMA A PARTICIPAR EN CAMPAÑA ECOLÓGICA DE RECOLECCIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA

By Redacción
129
spot_img
lunes, noviembre 3, 2025

– La Dirección de Ecología Municipal promueve el cuidado ambiental con la recolección gratuita de aparatos en desuso, para fomentar una ciudad más limpia y sustentable.

Con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental y promover la disposición responsable de residuos tecnológicos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene activa la campaña de recolección de basura electrónica, que busca reducir la contaminación y fomentar la reforestación, siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Dirección de Ecología invita a las y los soledenses a participar en esta iniciativa que ofrece un arbolito a cambio de los aparatos en desuso.

La titular del área, Yazmín Luna Barrios informó que durante esta temporada se registra un incremento en el acopio de electrodomésticos, debido a que muchas familias reemplazan equipos viejos o descompuestos. “Aproximadamente llevamos recolectadas dos toneladas entre aparatos electrónicos y pilas, lo que demuestra el interés de la ciudadanía, les estamos dando a cambio un arbolito, con el compromiso de que lo cuiden; ha sido una respuesta muy satisfactoria en todo el municipio”, destacó.

La funcionaria explicó que el Ayuntamiento cuenta con un convenio con una empresa especializada que se encarga de reutilizar las piezas aprovechables y de desechar de manera adecuada los componentes restantes, garantizando así un manejo seguro y ambientalmente responsable de los residuos electrónicos; este acuerdo permite que el servicio sea totalmente gratuito para la población.

La funcionaria reiteró el llamado a las y los ciudadanos a acudir a la Dirección de Ecología, ubicada en la calle Matamoros número 111 de la Cabecera municipal, donde se reciben aparatos electrónicos, pilas y medicamentos caducos, con estas acciones, el Gobierno de Soledad reafirma su compromiso de mantener un municipio limpio, verde y cercano a las familias, escuchando y atendiendo las necesidades del entorno ecológico.

Artículo anterior
SOLEDAD ARRANCA PROGRAMA DE DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL
Artículo siguiente
LA HUASTECA POTOSINA REGISTRO UN INCREMENTO IMPORTANTE DE TURISMO DURANTE LAS FESTIVIDADES DE XANTOLO 
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.