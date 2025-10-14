MUNICIPIO DE SOLEDAD INVITA A TALLER GRATUITO DE MAQUILLAJE PARA CATRINAS

– Se realizará en la Casa de Cultura, este 24 de octubre, dirigido a toda la población, como parte de las actividades de Día de Muertos y Xantolo.

Con el propósito de mantener vivas las tradiciones y fortalecer la cercanía con la población, la Dirección de Cultura y Turismo Municipal prepara más de 30 actividades para celebrar el Día de Muertos y Xantolo, una de ellas es la que se realizará este 24 de octubre: taller especial de maquillaje para Catrinas en la Casa de Cultura, totalmente gratuito, dirigido a toda la ciudadanía interesada, ya sea para automaquillarse, participar en concursos o incluso desarrollar una actividad económica temporal durante estas fechas.

El taller será impartido por un profesional en la materia, garantizando a las y los participantes técnicas especializadas y prácticas que podrán aplicar en sus celebraciones; al respecto, Felipe Cárdenas Quibrera, titular del área, destacó que “siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento se prepara para acercar la cultura y el arte a las familias soledenses, fomentando la participación y el desarrollo de habilidades que pueden convertirse en oportunidades de autoempleo durante estas fechas tradicionales”.

Dijo que las personas interesadas en este taller sin costo, pueden comunicarse en la página oficial de Cultura: https://www.facebook.com/cultura.soledad.graciano.sanchez.2025, donde pueden inscribirse y ser parte de esta actividad; ahí, también se les informará de horarios y requisitos.

Esta acción demuestra la línea de trabajo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que busca acercar la cultura a todos los sectores, priorizando a jóvenes, familias y grupos vulnerables, y ofreciendo espacios que fortalezcan la identidad local y la economía creativa.