MUNICIPIO DE SOLEDAD INCREMENTA CAPACIDAD POLICIAL AL RECIBIR PATRULLAS DEL GOBIERNO ESTATAL

* Con apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y recursos propios del Ayuntamiento, Soledad de Graciano Sánchez incorporó tres nuevas patrullas a la Guardia Civil Municipal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, recibió este viernes tres nuevas patrullas para reforzar la seguridad en el municipio, dos de ellas entregadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y una más adquirida con recursos propios del Ayuntamiento; estas unidades forman parte de las 106 patrullas distribuidas entre 31 municipios de las cuatro regiones del estado, como parte de la estrategia integral de fortalecimiento a la seguridad en el Estado. Con esta entrega, Soledad suma una flotilla vehicular capaz de responder a las necesidades de emergencia , seguridad y auxilio de la población, tras la creación de la Guardia Civil Municipal.

El Alcalde destacó que estas acciones fortalecen de manera directa la capacidad operativa de las y los elementos municipales, al tiempo que permiten mejorar la atención a las familias soledenses. “La coordinación con el Gobierno del Estado es fundamental para avanzar en la construcción de un municipio más seguro, y estas unidades refuerzan la seguridad de nuestras familias, estoy muy contento de recibir tres patrullas más, que se incorporarán de inmediato al servicio con nuestros policías ya certificados y capacitados, Soledad seguirá invirtiendo en seguridad con mejores sueldos, capacitaciones y equipamiento, y estaremos atentos a más programas y apoyos que beneficien a nuestro municipio”, dijo.

Reconoció el esfuerzo que el Mandatario Estatal impone para reforzar las acciones de combate de la delincuencia y la protección de las familias, así como impulsar una coordinación histórica gubernamental para ampliar los resultados, y resaltó las estadísticas informadas por el Gobernador, sobre el mes actual como el de menor incidencia delictiva de alto impacto en el Estado.

La entrega de patrullas forma parte de una estrategia de colaboración entre los distintos niveles de gobierno, que busca consolidar corporaciones más fuertes, con equipamiento suficiente y personal preparado para responder de manera efectiva a las necesidades de la población, «en Soledad, estas acciones impulsan de forma directa la cercanía con la ciudadanía, ya que cada patrulla significa más presencia en calles, colonias y comunidades, lo que repercute en mayor confianza y seguridad para las y los habitantes», subrayó Navarro Muñiz.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Estado para garantizar un municipio en paz, y ratifica la visión de dotar a la Guardia Civil Municipal de las herramientas necesarias para cumplir con su labor. Soledad de Graciano Sánchez se mantiene como un municipio que escucha, atiende y fortalece la protección de las y los ciudadanos, cumpliendo siempre con la encomienda de trabajar cerca de la gente.