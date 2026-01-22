MUNICIPIO DE SOLEDAD FORTALECE EL DESARROLLO COMUNITARIO CON TALLERES GRATUITOS

– Más de 200 niñas, niños, jóvenes y adultos son atendidos en el Centro Cultural San Francisco, que acerca la cultura, el aprendizaje y el bienestar a las familias soledenses.

Con una amplia oferta de talleres gratuitos que fortalecen el desarrollo personal y la economía familiar, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez impulsa las actividades del Centro de Extensión Cultural San Francisco, espacio que durante el último semestre atendió a más de 200 niñas, niños, jóvenes y adultos, consolidándose como un punto cercano a la población y abierto a todos los sectores sociales; estas acciones forman parte de la visión de cercanía y atención permanente del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido fortalecer los espacios culturales y educativos accesibles para las familias.

El Centro de Extensión Cultural San Francisco es considerado una institución educativa comunitaria, al impartir clases que promueven el emprendimiento, la capacitación y el bienestar integral; actualmente se ofrecen talleres de carpintería, danza folklórica, taekwondo, fútbol para niñas y niños, zumba para adultos mayores, fitness, jumping, cocina, computación, manualidades, tejido, bordado, macramé, bisutería, corte y confección, elaboración de productos de limpieza y regularización escolar, además de educación básica para adultos en coordinación con el IEEA; todos totalmente gratuitos y sin límite de edad, atendiendo desde la infancia hasta adultos mayores.

Al respecto, María de Socorro Pérez Díaz, encargada del Centro de Extensión Cultural, destacó: “Nuestro objetivo es que cualquier persona tenga la oportunidad de aprender, capacitarse y mejorar su calidad de vida; aquí llegan familias completas, jóvenes con ganas de emprender y adultos mayores que encuentran un espacio cercano, seguro y de acompañamiento”; añadió que próximamente se integrarán nuevos talleres como pintura y corte y confección, cuyas inscripciones estarán abiertas a partir del mes de febrero.

Además de la formación cultural y productiva, el Centro ha reforzado la atención emocional, al brindar alrededor de 106 atenciones psicológicas a niñas, niños y adultos, así como diversas pláticas de salud mental en instituciones educativas del municipio, escuchando y atendiendo las necesidades de la población.

El Centro Cultural San Francisco se ubica en República de Uruguay número 104, colonia San Francisco, y refrenda el compromiso del Gobierno Municipal de mantenerse cercano a la gente, con servicios que escuchan, atienden y fortalecen a los sectores más diversos de la población.