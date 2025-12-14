MUNICIPIO DE SOLEDAD ENTREGÓ 365 ESCRITURAS EN EL AÑO 2025 Y PREVÉ SUPERAR CIFRA EN 2026

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolida su política de cercanía y certeza patrimonial, al facilitar un trámite crucial para la tranquilidad y estabilidad de las familias.

Como resultado de la política de certeza patrimonial que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, este año 2025, se logró la entrega aproximada de 365 escrituras de predios a familias del municipio, resultado del trabajo permanente del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVISO) lo que da muestra del compromiso de estar cerca de la población, escuchar y atender a quienes por años esperaron regularizar su vivienda, una instrucción clara y firme del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

De cara a 2026, el Gobierno Municipal ya se encuentra concluyendo los proyectos de este año y planeando nuevas acciones de regularización en al menos cinco o seis colonias previamente identificadas, principalmente en zonas alejadas como Estación Ventura; el objetivo es acudir directamente a las comunidades para orientar a las familias que habitan terrenos heredados y subdivididos que carecen de documentos que acrediten legalmente la propiedad, fortaleciendo la confianza ciudadana.

La titular del INMUVISO, Dayana Anahí Rosas Rodríguez destacó que este acercamiento ha permitido obtener respuestas positivas de beneficiarios que durante años enfrentaron rezagos por falta de información clara. “Vamos a invitar a las personas a que confíen y se acerquen al Instituto; es un procedimiento que requiere tiempo y responsabilidad en el manejo de su información, pero el propósito es que cuenten con un documento que los acredite como propietarios”, señaló.

Informó que en la Cabecera Municipal continuará el proceso de regularización, con el llamado a las y los solicitantes para que colaboren con la entrega y actualización periódica de sus documentos, recordando que algunos comprobantes tienen vigencia; para el próximo año se estima alcanzar una cifra similar o incluso mayor de escrituras entregadas, dependiendo de la respuesta ciudadana, reafirmando el compromiso de un Gobierno Municipal cercano a las familias y atento a sus necesidades.