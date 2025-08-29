MUNICIPIO DE SOLEDAD ATRAPA A MILES DE VISITANTES EN LA FENAPO CON SU MÚLTIPLE RIQUEZA

– El Gobierno Municipal de Soledad acerca a las familias, experiencias que proyectan a Soledad como líder turístico en San Luis Potosí.

Con un promedio de 400 visitantes diarios, el Stand de Soledad en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) se ha consolidado como uno de los espacios más concurridos y dinámicos del evento, ofreciendo experiencias turísticas y culturales que dan muestra de la riqueza del municipio; con el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, este escaparate es un punto de encuentro cercano con las familias, que proyecta a Soledad como un referente en San Luis Potosí y en el centro del país.

Felipe Cárdenas Quibrera, destacó el lanzamiento de la Lotería Turística, con 20 tablas y 46 cartas que ilustran atractivos emblemáticos como el cráter de la Joya Honda, la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, las Enchiladas potosinas y el histórico cementerio del Refugio. “El stand se ha convertido en un punto de encuentro en el que además de recibir souvenirs como lapiceros, bolsas ecológicas y pelotas con la marca turística “Vive Soledad”, las y los visitantes acceden a herramientas innovadoras como el Pasaporte Turístico con 16 negocios locales, que a través de un mapa digital y código QR guía a los turistas hacia promociones y descuentos”, expresó.

El stand también ofrece una zona foto opportunity que recrea un viñedo, recordando que Soledad es el único municipio del estado con tres casas productoras: Pozo de Luna, Viña Cordelia y Bodega 1881; a la par, niñas y niños participan en juegos tradicionales y trivias que fortalecen la cercanía de la administración con las familias.

Detalló que, dependencias municipales se han sumado para mostrar las acciones en infraestructura urbana que impulsa el Alcalde, como la construcción del colector pluvial en Privadas de la Hacienda, el puente vehicular en Circuito Potosí, la ampliación del Bulevar del Río Santiago, los parques lineales en colonias, así como convenios académicos, políticas de apoyo a las mujeres y programas de salud animal.

De esta manera, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar, atender y promover a Soledad como un municipio innovador, con tradiciones vivas y proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo económico y social, consolidándolo como líder turístico en la región, y acercándose a la meta de cerrar este periodo en la FENAPO con la atención a 20 mil personas.