MUNICIPIO DE SOLEDAD ALISTA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA FENAE 2026

* Más de 200 elementos municipales y coordinación con los tres niveles de gobierno garantizarán una feria familiar, ordenada y segura.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que el plan operativo de seguridad para la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 se encuentra listo, tras haberse realizado la primera reunión de coordinación entre las distintas áreas municipales; destacó que el objetivo central es asegurar la tranquilidad de las y los asistentes del 4 al 12 de abril, sin descuidar la vigilancia permanente en colonias y comunidades del municipio, en apego a la política de proximidad, prevención y orden que impulsa la Administración Municipal.

Detalló que el dispositivo contará con alrededor de 150 elementos de la Guardia Civil Municipal en su sección de Fuerzas Municipales, así como 50 elementos de la Dirección de Seguridad y Movilidad Vial; además, se integrará el Grupo Pantera con recorridos estratégicos en inmediaciones y accesos. La estrategia contempla tres anillos de seguridad: el primero al interior de las instalaciones con presencia a pie tierra; el segundo en calles aledañas bajo supervisión del Grupo Pantera; y un tercer anillo a cargo de la Policía Vial, para garantizar orden en accesos y flujo vehicular.

El edil subrayó que durante el periodo ferial se cancelarán descansos y vacaciones del personal operativo, implementando al menos dos turnos de trabajo para cubrir los horarios del evento, sin afectar los patrullajes cotidianos en las colonias. Asimismo, se contará con respaldo del Estado y la Federación mediante operativos conjuntos con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Guardia Civil Municipal, que fortalecerán la vigilancia con recorridos constantes y presencia preventiva.

“En Soledad estamos listos; tenemos el plan operativo definido y la coordinación con todas las áreas, nuestra prioridad es que las familias disfruten la Feria Nacional de la Enchilada con tranquilidad, orden y confianza, como lo hemos logrado en años anteriores”, expresó el Alcalde, quien reiteró que se afinan únicamente detalles logísticos y de señalización para la correcta instalación de stands gastronómicos, artesanales y comerciales.

Finalmente, se informó que en los accesos habrá filtros de revisión con detectores de metales y presencia permanente de elementos de seguridad y de la Dirección de Comercio y Alcoholes; se recomienda a las y los visitantes no acudir con armas, objetos punzocortantes, cinturones con hebillas de gran tamaño ni bajo el influjo del alcohol o sustancias prohibidas, ya que se trata de un evento familiar. El Gobierno Municipal refrenda así su compromiso de brindar un ambiente seguro, organizado y propicio para la convivencia social durante la FENAE 2026.