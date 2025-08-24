MUNICIPIO DE SOLEDAD ACCIONA DISPOSITIVOS DE APOYO A LA CIUDADANÍA POR FUERTES LLUVIAS

Desde temprana hora, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez lleva a cabo labores de auxilio en diferentes puntos del municipio afectados por las fuertes lluvias, apoyando a la ciudadanía mediante dispositivos permanentes.

Con uso de vactor y una bomba extractora, se trabaja en la calle Santander en la colonia San Lorenzo, para disminuir el nivel de agua; asimismo, agentes de Seguridad Vial ofrecen traslados a habitantes y trabajadores en la zona de Privadas de la Hacienda, de la entrada hasta sus hogares.

De igual manera, se mantiene presencia continua en puntos de ingreso al Río Santiago, para evitar que automovilistas puedan estar en riesgo, y se monitorea la zona para actuar de manera inmediata ante cualquier llamado.

Estas acciones, instruidas por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, responden al plan de protección de la integridad física y patrimonio de todas las familias soledenses.