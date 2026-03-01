MUNICIPIO DE SOLEDAD ABRE CLASES A LA JUVENTUD EN DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

– Se invita a niñas, niños y adolescentes a inscribirse y practicar box, danza folclórica, aeróbics, Kung fu y karate en horarios vespertinos.

Para promover en las nuevas generaciones el gusto por el deporte y cercanía entre sí, así como el sentido de vocación en disciplinas físicas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ofrece clases accesibles en diversas disciplinas en el Instituto Municipal de la Juventud, durante horarios vespertinos que facilitan la inscripción de infantes y adolescentes de todas las edades; las clases son impartidas por instructores especializados y con trayectoria en cada deporte.

Juan Ferrer Torres, director del Instituto Municipal de la Juventud, informó que entre las clases destacan más de box, impartidas Mauricio Gutiérrez, quien cuenta con una destacada trayectoria profesional por su disciplina e importantes logros en contiendas con representantes olímpicos y sus clasificaciones a mundiales. Ahora en su faceta como entrenador, ayuda a las nuevas generaciones a encontrar su vocación y alcanzar sus sueños compartiendo sus conocimientos con niñas, niños y jóvenes, motivándolos a mantenerse activos y fortalecer su confianza.

El entrenamiento de box son los lunes, martes y viernes en un horario de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche, y los jueves de 7:00 a 9:00 de la noche. Durante los entrenamientos las y los alumnos aprenden las posturas y técnicas básicas del boxeo y las reglas de esta disciplina, al tiempo que desarrollan valores como la disciplina, la constancia, el respeto, y se mantiene la alegría al motivar las amistades entre los estudiantes que comparten este deporte.

Otras de las actividades deportivas que se imparten en las instalaciones del Instituto, ubicadas en avenida Bellavista en la colonia San Lorenzo, son: danza folclórica, los viernes, sábado y domingo; aeróbics, los lunes, martes, miércoles y jueves; Kung fu, los lunes, miércoles y viernes, y karate, los lunes, martes, miércoles y jueves. Los horarios pueden encontrarlos en las redes sociales del Instituto, así como información sobre la inscripción: https://www.facebook.com/share/1CC94k9LLr/. Los costos son accesibles y también se pueden tramitar becas deportivas.

Con estas acciones, la administración encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz reafirma su compromiso de cercanía y ofrecer espacios seguros que impulsen el deporte y fomenten en las y los jóvenes, actividades sanas que contribuyan a su desarrollo integral y los mantengan alejados de conductas que afectan su bienestar y el de la comunidad.