MILES DE FANÁTICOS DE LUIS MIGUEL SE REUNIERON EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y OBTUVIERON BOLETOS GRATUITOS

– Se formaron desde la noche del viernes para asegurar su acceso al concierto de Luis Miguel en la Arena Potosí.

– Las y los fanáticos llegaron con discos, cassettes y hasta fotos del artista, mostrando ser verdaderos admiradores.

Este sábado, la Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez se llenó de emoción y entusiasmo con la presencia de miles de fanáticos de Luis Miguel, quienes se dieron cita para obtener boletos gratuitos para el tan esperado concierto del «Sol de México» que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre en la Arena Potosí. Desde la noche del viernes, admiradores de todas las edades comenzaron a formarse con la esperanza de asegurar su acceso a este memorable evento.

La espera no fue en vano: alrededor de las 5 de la mañana ya había una fila considerable y, conforme pasaban las horas, la Plaza principal se convirtió en un verdadero homenaje a la pasión que genera el icónico cantante.

Entre discos de acetato, cassettes, y fotografías de tamaño real del artista, las y los asistentes mostraron su devoción por Luis Miguel y compartieron recuerdos y anécdotas con las que demostraron cómo su música ha marcado sus vidas; algunos incluso llevaron fotografías junto al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona o el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, las cuales también fueron válidas para obtener sus entradas.

Itzel y su madre, Tere, llegaron a las 5 de la mañana para asegurarse de no quedarse sin sus pases. «Yo no dormí, estoy muy emocionada desde las 2 de la mañana estoy despierta», compartió Tere, recordando cómo la música de Luis Miguel ha sido parte esencial de su vida y la de su hija: «mi hija lo conoce por mí, porque yo todo el día pongo su música».

Otros fanáticos también se destacaron entre la multitud, como el señor Alejandro quien llegó a la plaza con una impresión a tamaño real del artista que portó con orgullo. «Yo estuve con Luis Miguel en el año de 1987 cuando vino aquí a San Luis Potosí al Parque Tangamanga 1, fui su escolta porque yo trabajaba en la policía ministerial, y además soy muy fan; esta foto me la traje de un concierto en Estados Unidos», contó, recordando su conexión personal con el ídolo.

Araceli Rosales, otra ferviente admiradora, presentó tres cassettes antiguos como testimonio de su lealtad. «Son de cuando tenía 12 años, soy de la edad de Luis Miguel y lo he seguido siempre, he ido a todos sus conciertos, soy fan número uno y tengo forrado mi cuarto de Luis Miguel, cobijas de Luis Miguel… también tengo discos, pero no me los quise traer porque son más bromosos».

El ambiente se animó aún más con Leonardo Martínez, quien afinaba su voz para interpretar uno de los éxitos de Luis Miguel a fin de ganar su pase. «Si hay que cantar, voy a tener que cantar, yo traigo los boletos desde el último concierto que vino aquí y el disco, soy fan desde que tenía como 10 o 12 años, mi favorita es la canción de «Suave» dijo, mientras comenzaba a cantar.

La entrega de boletos comenzó poco antes de las 9 de la mañana, y se llevó a cabo sin incidentes, gracias al dispositivo de seguridad implementado por elementos de la Dirección General de Seguridad Publica Municipal (DGSPM) y la Coordinación Municipal de Protección Civil, dejando un grato recuerdo en las y los asistentes, quienes ahora esperan con ansias la llegada del concierto.