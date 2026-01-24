22.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SeguridadSOLEDAD

MENOR DE EDAD EXTRAVIADO ES RESGUARDADO Y ENTREGADO A SU FAMILIA: GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD

By Redacción
97
spot_img
sábado, enero 24, 2026

* El menor fue localizado deambulando solo en la colonia Santa Mónica; recibió atención integral por parte de la corporación municipal.

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez atendió un reporte ciudadano, esta mañana, en el que oficiales municipales resguardaron a un menor de aproximadamente 4 años de edad, quien fue localizado deambulando solo sobre la calle Santo Tomás en la colonia Santa Mónica; el menor fue auxiliado y reunido con su mamá, quedando sano y salvo.

El hecho fue reportado a la corporación, por lo que de inmediato los agentes acudieron al lugar mencionado. Al arribar, agentes municipales resguardaron al infante, y lo trasladaron a la Comandancia Central de la corporación.

En las instalaciones, policias de la Unidad de Atención de Violencia Familiar (UAVI) brindaron la atención correspondiente al menor, iniciando los protocolos necesarios localizando a su madre, quien se presentó en las instalaciones y se identificó con documentos oficiales.

La madre refirió que el menor salió de su domicilio durante la mañana, por lo que, se llevó a cabo la reunificación del menor con su familia, brindando atención integral tanto al niño como a su madre.

La Guardia Civil de Soledad refrenda su compromiso de brindar la debida atención priorizando el bien superior en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, pidiendo a la ciudadanía a realizar reportes oportunos para salvaguardar a población vulnerable en situaciones de riesgo.

Artículo anterior
Gobierno Municipal realiza diversas intervenciones para mejorar las condiciones de la Capital
Artículo siguiente
COLECTOR PLUVIAL DE CACTUS HA RESUELTO PROBLEMÁTICA AÑEJA DE FAMILIAS SOLEDENSES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.